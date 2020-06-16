Недосчитали стоимость: в Украину хотели незаконно ввезти товара на миллион гривен

На пункте пропуска “Ягодин” на границе с Польшей на выходных пограничники помешали незаконному ввозу в Украину товаров на двух грузовиках на сумму свыше 1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

“В эти выходные через пункт пропуска “Ягодин” двумя “DAFами” пытались ввезти в Украину товары, замалчивая их настоящую стоимость и вообще наличие”, – говорится в сообщении

Указано, что в первом случае пограничники остановили грузовик, который вез экскаваторы.

“По информации оперативных сотрудников Луцкого отряда относительно возможной заниженной стоимости товара, пограничники направили грузовик на углубленный досмотр. После совместной с таможенниками проверки выяснилось, что стоимость груза значительно занизили. Товар таможенники изъяли и оценили на сумму более 800 тыс. грн”, – указано в сообщении.

Сообщается, что в другом случае водитель перевозил мелованный картон для печати и упаковки.

“Учитывая имеющиеся риски незаконного перемещения товаров через государственную границу, пограничники инициировали углубленный досмотр и этого грузовика. Впоследствии среди заявленного товара пограничники совместно с таможенниками обнаружили не задекларированную гидравлическую лебедку, которая не была указана в товаросопроводительных документах. Находку также изъяли представители таможни и оценили ее в более 200 тысяч гривен”, – сообщили в пресс-службе.