"Обчищали" банковские карты по всему миру: в Харькове поймали банду хакеров (фото)

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В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали крупную группировку хакеров, которые похищали деньги с банковских карт граждан США, Европы и Украины.
Как рассказали в пресс-службе СБУ, в состав банды входили 15 человек. Хакеры с помощью вредоносного программного обеспечения похищали реквизиты банковских электронных счетов и персональные данные. Через электронные платежные сервисы, в том числе и российские, они переводили похищенные деньги на собственные счета в украинских и российских банках.
Для своей “работы” преступники обустроили настоящий хакерский центр. Во время обысков в нем и дома у задержанных оперативники нашли более 40 единиц компьютерной техники с фотографиями и реквизитами иностранных банковских карт и другими доказательствами использования вредоносных программ.
Фото: СБУ
“Также изъяты банковские карты, наличные деньги и ценности на более чем 12 миллионов гривен, документы на движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом”, – добавили в СБУ.
Фото: СБУ
Сейчас решается вопрос о сообщении членам группы о подозрении.
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