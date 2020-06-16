Взрыв на Позняках: КГГА выделит 30 млн гривен на новое жилье

Власти столицы готовы выделить из резервного фонда города 30 миллионов гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра и предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств на жилье для них может выделить город. А половину – выделить правительство. Киев готов выделить из резервного фонда 30 миллионов гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Премьер пообещал рассмотреть возможность помощи от государства», – сказал Виталий Кличко.

Он сообщил, что в результате взрыва в столичной многоэтажке трое человек погибли, судьба еще двух киевлян остается неизвестной.

«Спасатели уже сутки работают на месте трагедии. Разбирают завалы, ищут людей, которые могли там остаться. На всех этажах здания установили укрепляющие балки, чтобы дом не обвалился. Также специалисты обследуют соседние дома. Чтобы определить, в каком они состоянии и безопасны ли для проживания. Я был на месте происшествия и днем, и вчера вечером. Хочу отметить, что город оказывает необходимую помощь всем пострадавшим жителям. В интернат на Харьковском шоссе уже переселили 56 жителей дома, где произошел взрыв. Их обеспечили питанием, медикаментами и всем необходимым», – отметил Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

Взрыв в 10-этажном доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел утром 21 июня.