0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 158 0

Взрыв на Позняках: КГГА выделит 30 млн гривен на новое жилье

Взрыв на Позняках: КГГА выделит 30 млн гривен на новое жилье

Власти столицы готовы выделить из резервного фонда города 30 миллионов гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра и предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств на жилье для них может выделить город. А половину – выделить правительство. Киев готов выделить из резервного фонда 30 миллионов гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Премьер пообещал рассмотреть возможность помощи от государства», – сказал Виталий Кличко.

Он сообщил, что в результате взрыва в столичной многоэтажке трое человек погибли, судьба еще двух киевлян остается неизвестной.

«Спасатели уже сутки работают на месте трагедии. Разбирают завалы, ищут людей, которые могли там остаться. На всех этажах здания установили укрепляющие балки, чтобы дом не обвалился. Также специалисты обследуют соседние дома. Чтобы определить, в каком они состоянии и безопасны ли для проживания. Я был на месте происшествия и днем, и вчера вечером. Хочу отметить, что город оказывает необходимую помощь всем пострадавшим жителям. В интернат на Харьковском шоссе уже переселили 56 жителей дома, где произошел взрыв. Их обеспечили питанием, медикаментами и всем необходимым», – отметил Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

  • Взрыв в 10-этажном доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел утром 21 июня.
  • По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь. В результате повреждено 40 квартир одного подъезда, где зарегистрировано 125 человек. Полностью разрушены 16 квартир с 4 по 9 этаж.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.