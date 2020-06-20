Игорь Глушко, Анжелика Моисеева: временный доступ к вещам и документам

Прежде всего попробуем разобраться в том, что такое временный доступ к вещей и документам, а также приведем некоторые особенности применения этого инструмента на практике.

Временный доступ к вещам и документам – определение термина

Под временным доступом к вещам и документам следует понимать процессуальную процедуру, которая заключается в предоставлении стороне уголовного производства лицом, во владении которого находятся такие вещи и документы, возможности ознакомиться с ними, сделать их копии и изъять их (осуществить их выемку). Временный доступ к вещам и документам осуществляется исключительно на основании постановления следственного судьи, суда.

Временный доступ к вещам и документам является мерой обеспечения уголовного производства, и его применение возможно исключительно с целью обеспечения интересов существующего уголовного производства.

Временный доступ к вещам и документам не является инструментом сбора доказательств в уголовном производстве, поэтому его применение возможно исключительно при условии, когда сторона уголовного производства столкнулась с трудностями в сборе доказательств, которые в частности могут усматриваться в существовании определенных запретов для разглашения данных или владельцы вещей и документов отказываются добровольно предоставить стороне уголовного производства необходимые доказательства.

Из приведенного выделим ключевые аспекты: временный доступ возможен только в рамках существующего уголовного производства, его применение должно отвечать интересам уголовного производства и его использование доступно исключительно сторонам уголовного производства.

Доступ к вещам и документам. Как это происходит на практике?

Поговорим, как на практике следует выполнять решение следственного суда о временном доступе к вещам и документам. В этой части следует выделить два аспекта:

- время, в течение которого данное решение должно быть выполнено;

- процедура выполнения.

Время выполнения

Время действия постановления следственного судьи указывается в регулятивной части судебного решения. Это время следует расценивать как срок, в течение которого судебное решение подлежит предъявлению к исполнению.

Исполнение судебного решения является другой правовой категорией, которая законодателем во времени не урегулирована. Тем не менее, мы не советуем использовать такой аргумент как основание для невозможности исполнения судебного решения в случае его предъявления к исполнению, например, за неделю до истечения срока действия постановления следственного судьи.

Такая позиция может привести к проведению обыска, который в отличие от временного доступа к вещам и документам будет проведен в разы быстрее чем временный доступ к вещам и документам.

Процедура выполнения

Процедура выполнения постановления собственником имущества, в случае вынесения судебного решения в пользу стороны обвинения, четко регламентирована в УПК.

Здесь только можно сделать акцент на том, что перечень документов, которые передаются правоохранителям, желательно готовить лично и не обращаться к представителям досудебного расследования с необходимостью изготовления ими копий ваших документов, если речь идет о передаче копий. Описание переданного также следует делать лично: ни один правоохранитель так терпеливо, как владелец имущества, проводить описание не будет.

Такие же советы можно дать и по отношению к исполнению постановлений в интересах стороны защиты. Однако в отношениях со стороной защиты возникает вопрос: каким образом следует оформлять передачу имущества и документов в адрес защиты? Ответ на этот вопрос в Уголовно-процессуальном кодексе Вы не найдете, но на практике этот вопрос решается по собственному усмотрению. Это может быть составление совместного с защитником акта о передаче имущества и документов на выполнение постановления следственного судьи, или одностороннее письмо собственника имущества о передаче имущества и документов.

Другой вариант – расписка защитника, что все перечисленное в постановлении следственного судьи от владельца имущества получено, которая, кстати, может содержаться в самом постановлении, которое остается в распоряжении собственника имущества.

Выводы

Основная задача, которую должен ставить перед собой владелец имущества – это исполнение судебного решения.

Действующий УПК разрешает обжаловать постановление следственного судьи о временном доступе к вещам и документам в апелляционном суде в случае, если следственным судьей был предоставлен временный доступ к вещам и документам, которые заверяют пользование правом на осуществление предпринимательской деятельности, или другим документам, которые позволяют заниматься хозяйственной деятельностью.

В данном случае речь идет, в частности, о лицензиях, разрешениях на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности. Принимая решение об апелляционном обжаловании, следует помнить: данное обстоятельство не освобождает от исполнения постановления следственного судьи. Постановление апелляционной инстанции в пользу собственника имущества является основанием для возвращения ранее изъятого имущества.

В конце хотелось бы отметить, что временный доступ к вещам и документам в пределах одного уголовного производства, по отношению к одному и тому же собственнику имущества могут разрешать неоднократно. Сторона защиты и обвинения действуют автономно друг от друга, поэтому дублирование доступа к одним и тем же вещам и документам является нормальным процессом во время досудебного расследования. Не исключительными являются случаи, когда сначала получается доступ к копиям документов, а со временем следственный судья предоставляет доступ к изъятию оригиналов документов. Поэтому знание процесса и процедур временного доступа к вещам и документам не станут лишними.

Игорь Глушко, адвокат, партнер юридической фирмы GOLAW, руководитель практики уголовного права;

Анжелика Моисеева, адвокат, партнер юридической фирмы GOLAW