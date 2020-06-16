Китай напечатает десятки триллионов юаней из-за угрозы рецессии

Народный банк Китая намерен сохранять высокий уровень ликвидности в банковской системе, чтобы поддержать экономику на фоне коронавирусного кризиса.

Об этом заявил глава китайского ЦБ И Ганг на финансовом форуме в Шанхае, сообщает Reuters.

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По его словам, регулятор намерен добиваться рекордного вливания свежих кредитов – на сумму 20 триллионов юаней к концу года (около 2,8 триллиона долларов).

Более широкий показатель суммарного социального финансирования, который включает в том числе теневые банковские продукты, вырастет по итогам года на 30 триллионов юаней, или больше (4,2 трлн долл.), заявил Ганг.

В результате вторая экономика мира получит инъекцию кредитной эмиссии в размере 30% ВВП – беспрецедентную даже по китайским меркам, сообщает издание.

Народный банк подчеркивает, что стимулирующая политика является временной.

“Мы должны заблаговременно разработать механизмы выхода из инструментов (стимулов)”, – сказал Ганг, добавив, что нужно помнить о “похмелье”, которое порождает ничем не ограниченное кредитование.

В мае китайские банки выдали 3,19 триллиона юаней новых кредитов, в апреле – 3,094 трлн, а в марте – свыше 5 триллионов. 18 июня китайский ЦБ снова снизил ставку по операциям 2-недельного обратного репо и залил в систему 70 млрд юаней.

Несмотря на объявленную победу над пандемией, экономика КНР восстанавливается медленно, указывает экономист ING Ирис Панг: в мае продолжилось падение розничных продаж (-2,8% год к году) и инвестиций (-6,3%), тогда как промышленный рост вдвое отстает от докризисного (+4,4%).

По итогам года китайская экономика может скатиться в рецессию впервые с 1970-ых, считают эксперты Организации стран экономического сотрудничества и развития.

По их прогнозу ВВП КНР просядет на 1% в сценарии с весьма вероятной второй волной пандемии. По прогнозу ING спад будет еще глубже – 1,5% год к году.

Так сильно китайская экономика не падала с 1968 года, свидетельствуют данные Всемирного банка.

Новые вливания – это повод переживать за юань, считает Панг. С начала года китайская валюта просела к доллару на 2% – с 6,93 до 7,07 юаней за доллар, а в конце мая едва не обновила исторический минимум, падая до отметки 7,18.