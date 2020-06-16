ГНС: полную стоимость товара вернут, если чек выдан неправильно

За кассовый чек, информация о котором отсутствует на сервере Государственной налоговой службы (ГНС), потребитель может получить из бюджета 100% компенсацию на сумму приобретенного товара.

Об этом сказано в письме Главного управления ГНС от 17 июня.

Сообщается, что данная норма вступила в силу в связи с принятием закона №128-IX “О внесении изменений в закон Украины “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” и №129-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг” от 20 сентября 2019 года.

Читайте также: Экономика карантина: средний чек украинца

Данные законы вводят новации в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО): предусматривается введение механизма компенсации потребителю средств, уплаченных за приобретенный товар (услугу), если ему был предоставлен расчетный документ, информация по которому отсутствует в базах данных ГНС.

В случае, если потребителю предоставили подобный кассовый чек РРО, и данные по такому чеку отсутствуют на сервере ГНС, то он имеет право обратиться в контролирующий орган с жалобой о нарушении субъектом хозяйствования порядка проведения наличных расчетов. И в случае их подтверждения потребитель может получить из бюджета в качестве компенсации 100% стоимости приобретенного товара.

Напомним, украинцы, по данным Госстата, тратят на продукты питания почти половину своих доходов, поэтому подорожание этой категории товаров наиболее заметно. Средний чек украинцев (данные за март 2020 года): продукты – 119 грн, товары для дома и стройки – 290 грн, АЗС – 252 грн, аптеки – 143 грн. Электроника и бытовая техника – 2337 грн. Одежда, обувь – 838 грн. Интернет и торговля – 958 грн.

Мои Fiнансы:

Фискальный кассовый чек можно проверить в Электронном кабинете зайти на официальный портал Государственной фискальной службы Украины во вкладку «Электронный кабинет»;

сервис находится в открытой части электронного кабинета, доступ к которому осуществляется в режиме реального времени (24/7/365) без идентификации личности;

для поиска и просмотра фискального кассового чека необходимо ввести: фискальный номер РРО , дату и время выдачи чека (для традиционных РРО ).

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr