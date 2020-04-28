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Экономика карантина: средний чек украинца

Экономика карантина: средний чек украинца

Украинцы, по данным Госстата, тратят на продукты питания почти половину своих доходов, поэтому подорожание этой категории товаров наиболее заметно. Каждый десятый имеет возможность откладывать деньги.

Согласно социологическим опросам, более чем у половины украинцев деньги закончатся уже к концу апреля.

Сайт q.rating.zone обнародовал такие данные относительно среднего чека на покупки во время карантина.

Средний чек украинцев (данные за март 2020 года):

  • Продукты – 119 грн.
  • Товары для дома и стройки – 290 грн.
  • АЗС – 252 грн.
  • Аптеки – 143 грн.
  • Электроника и бытовая техника – 2337 грн.
  • Одежда, обувь – 838 грн.
  • Интернет и торговля – 958 грн.

По результатам исследования Research & Branding Group, в сложившейся в Украине ситуации у 39% украинских семей нет сбережений. Еще почти трети имеющихся сбережений хватит лишь 1 месяц и меньше. Кроме того, 60% украинцев считают, что материальное положение их семей в ближайшие 3 месяца в целом ухудшится.

Инфографика: Рейтинг

Справка Finance.ua:

  • Как сообщал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался две последние недели, остановился.
  • В Киевском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета сообщали, что цены на продукты в киевских супермаркетах остановили свой рост, а некоторые товары подешевели.

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По материалам Finance.UA
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