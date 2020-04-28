Экономика карантина: средний чек украинца

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Украинцы, по данным Госстата, тратят на продукты питания почти половину своих доходов, поэтому подорожание этой категории товаров наиболее заметно. Каждый десятый имеет возможность откладывать деньги.
Согласно социологическим опросам, более чем у половины украинцев деньги закончатся уже к концу апреля.
Сайт q.rating.zone обнародовал такие данные относительно среднего чека на покупки во время карантина.
Средний чек украинцев (данные за март 2020 года):
По результатам исследования Research & Branding Group, в сложившейся в Украине ситуации у 39% украинских семей нет сбережений. Еще почти трети имеющихся сбережений хватит лишь 1 месяц и меньше. Кроме того, 60% украинцев считают, что материальное положение их семей в ближайшие 3 месяца в целом ухудшится.
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