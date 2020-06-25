Льготные пенсии в Украине отменят: в Пенсионном фонде сделали заявление

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Пенсионном Фонде на данный момент недостаточно средств, чтобы обеспечить всех украинцев достойными выплатами. Именно поэтому украинское правительство решило внедрить новую пенсионную реформу, которая вступит в силу с 2021 года.
Сейчас в ПФУ сообщили, что первыми почувствуют изменения получатели льготных пенсий, которые имеют право выходить на пенсию досрочно. Их количество вскоре значительно уменьшится.
Также в Украине собираются ввести повышенный тариф единого социального взноса за лиц, занятых на работах по спискам льготных категорий профессий. Кроме того, прекратится назначение пенсий за выслугу лет. Такие выплаты останутся у узкого круга лиц. Их покрывают исключительно за счет госбюджета, а так как средств сейчас не хватает и украинцев хотят перевести на накопительную пенсионную систему, то на государство рассчитывать особо нельзя.
Чтобы уменьшить расходы на пенсионеров, в Украине ежегодно растет пенсионный возраст (для женщин) и стаж. С 2021 года, чтобы выйти на пенсию, нужно будет накопить минимум 28 трудовых лет. С каждым годом эта цифра будет увеличиваться, пока в 2028 году не достигнет 35 лет.
Напомним, с 1 июля прожиточный минимум в Украине возрастет до 2118 гривен, а минимальная пенсия – до 1 712 гривен. Размер максимальной пенсии с 16 380 гривен повысится до 17 120 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что получает пользователь при регистрации аккаунта в Payoneer25.06.2020, 21:43 - 1552 17
Почему дешевый доллар не выгоден УкраинеВчера, 10:10 - 6276 6
Maserati отказался от двигателя Ferrari6 ч. назад - 272 1
Пять украинских городов попали в европейский рейтинг по экономическому потенциалу для бизнесаВчера, 07:34 - 1542 1
В КГГА рассказали, какие ремонты запрещено делать владельцам квартир в многоэтажкахВчера, 16:14 - 2898 1
Названы страны, которые готовы принимать украинцев без ограничений на границеВчера, 17:16 - 6875
Почему дешевый доллар не выгоден УкраинеВчера, 10:10 - 6276 6
Штрафы и запрет выезжать за границу: какие сюрпризы ждут должников за коммуналкуВчера, 12:45 - 6252 1
В КГГА рассказали, какие ремонты запрещено делать владельцам квартир в многоэтажкахВчера, 16:14 - 2898 1
Эксперты назвали наиболее востребованную вакансию в прошедшем месяцеВчера, 18:34 - 2090
SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)Позавчера, 17:10 - 314
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)24.06.2020, 13:35 - 4878 3
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)23.06.2020, 12:10 - 748
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 1366
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 616 3