«Нафтогаз» собрался поставлять украинцам электроэнергию и вывозить их мусор

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«Нафтогаз» планирует предоставлять украинцам практически все услуги, которые сейчас являются коммунальными. Речь идет об электроэнергии, вывозе мусора и прочем.
Об этом в интервью деловому еженедельнику «Перша Шпальта» рассказал директор «Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович.
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По его словам, «Нафтогаз» планирует быть поставщиком универсального пакета услуг, потому что модель розничного рынка работает тогда, когда клиент получает максимальное количество услуг, которые есть у поставщика.
«Я хочу платить все одной платежкой или одному поставщику. То есть иметь 5 личных кабинетов, 5 лицевых счетов, 5 взаимоотношений с каждым поставщиком – это очень неудобно», – Максим Рабинович.
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