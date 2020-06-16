«Нафтогаз» собрался поставлять украинцам электроэнергию и вывозить их мусор

«Нафтогаз» планирует предоставлять украинцам практически все услуги, которые сейчас являются коммунальными. Речь идет об электроэнергии, вывозе мусора и прочем.

Об этом в интервью деловому еженедельнику «Перша Шпальта» рассказал директор «Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович.

Читайте также: Нафтогаз намерен занять минимум пятую часть рынка поставок газа населению

По его словам, «Нафтогаз» планирует быть поставщиком универсального пакета услуг, потому что модель розничного рынка работает тогда, когда клиент получает максимальное количество услуг, которые есть у поставщика.

«Я хочу платить все одной платежкой или одному поставщику. То есть иметь 5 личных кабинетов, 5 лицевых счетов, 5 взаимоотношений с каждым поставщиком – это очень неудобно», – Максим Рабинович.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫