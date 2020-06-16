На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы, которые ищут работу - Центр занятости

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И.о. директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк рассказала, на какие зарплаты могут рассчитывать украинцы. Об этом она сообщила в эфире канала Украина 24.
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“В мире кризис. На сегодня у нас меньше вакансий, чем в прошлом и позапрошлом году. Сегодня в Государственной службе занятости 53 тыс. вакансий. В прошлом году их было вдвое больше”, – отметила она.
В среднем 18% всех вакансий Государственного центра занятости предлагают минимальную зарплату.
Уровень зарплат:
“Есть вакансии на 15, 20 и 30 тыс. грн”, – отметила Юлия Жовтяк.
Напомним, из-за карантина каждый украинец в среднем потерял 1000 грн зарплаты. По расчетам Госстата, средняя зарплата наемных работников за апрель упала сразу на 1000 гривен или почти на 10% по сравнению с мартом.
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