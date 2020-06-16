На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы, которые ищут работу - Центр занятости

И.о. директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк рассказала, на какие зарплаты могут рассчитывать украинцы. Об этом она сообщила в эфире канала Украина 24.

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“В мире кризис. На сегодня у нас меньше вакансий, чем в прошлом и позапрошлом году. Сегодня в Государственной службе занятости 53 тыс. вакансий. В прошлом году их было вдвое больше”, – отметила она.

В среднем 18% всех вакансий Государственного центра занятости предлагают минимальную зарплату.

Уровень зарплат:

32% вакансий – зарплаты 8-10 тыс. грн.

Более 13% вакансий – это зарплата более 10 тыс. грн.

“Есть вакансии на 15, 20 и 30 тыс. грн”, – отметила Юлия Жовтяк.

Напомним, из-за карантина каждый украинец в среднем потерял 1000 грн зарплаты. По расчетам Госстата, средняя зарплата наемных работников за апрель упала сразу на 1000 гривен или почти на 10% по сравнению с мартом.

Справка Finance.ua:

Статистика подтвердила прогнозы экспертов о том, что из-за карантина наибольшее падение заработков ожидается в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса, которые из-за карантина практически прекратили работу.

Наиболее востребованные зарплаты на рынке труда во время карантина: чаще всего соискателям предлагали зарплату 11-15 тыс. грн. 12 200 вакансий с такими предложениями. На втором месте диапазон 7-11 тыс. грн. (9253 вакансии), на третьем – 15-19 тыс. грн. (8459 вакансий).

Самой популярной сферой деятельности в Украине по количеству вакансий была и остается “Розничная торговля”. Соискатели активно искали работу в разделе “начало карьеры”, но в мае наиболее востребованной сферой у них стала “Административный персонал-Водители-Курьеры”.

Средняя заработная плата в городе Киеве в 2019 году составила 15 800 грн, что выше всеукраинского значения в 1,5 раза.

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