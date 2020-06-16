Обещанная Зеленским ипотека под 10%. Когда это станет реальностью и на каких условиях — прогнозы банкиров

Украинцы смогут брать жилье в ипотеку под 10% годовых только тогда, когда заемщики будут получать компенсацию и права кредитора будут защищены.

Об этом в интервью НВ заявила Виктория Михайле, председатель правления Альфа-Банка Украина.

По ее словам, обещанная президентом Украины Владимиром Зеленским ипотека под 10% возможна, но единственный путь ее быстрого запуска – госпрограммы компенсации части процентной ставки для заемщиков.

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Как рассказала Михайле, органичный путь к дешевой ипотеке без госпрограмм потребует у банков минимум два-три года. Для этого банкам нужно пройти долгий путь к снижению депозитных ставок до уровня 5−6% годовых и продления ресурса. Пока же даже в госбанках ставка по годовому вкладу достигает 11,5%, а средний срок новых вкладов в системе не превышает трех-четырех месяцев.

В то же время, Александр Писарук, председатель правления Райффайзен Банка Аваль считает, что в ближайшее время ипотечное кредитование под 10% не будет запущено.

«Я считаю вполне возможным предоставление ипотеки под 10% в средне- и долгосрочной перспективе, но это выглядит несколько проблематичным в ближайшем будущем. Необходимо снизить риски по дефолту заемщика», — отметил Писарук.

По его словам, снижение учетной ставки НБУ позволит снизить стоимость ипотеки, а долгосрочные ресурсы можно будет привлечь за счет облигаций.

Сергей Черненко, председатель правления банка ПУМБ предположил, что в 2020 году учетная ставка Нацбанка снизится до 7%. Такие действия регулятора приближают банковскую систему к снижению кредитных ставок, в частности к ипотеке под 10−13% годовых.

«Когда мы говорим об ипотечном кредитовании, нужно оперировать сроками 7−10 лет. Соответственно, нужно создать такие условия, при которых украинцы будут готовы размещать в украинских банках депозиты на более длительный период, появятся длинные деньги пенсионных фондов и страховых компаний в значительных объемах», — отметил Черненко.

По его мнению, никто в перспективе 5−10 лет не может гарантировать устойчивости процентной ставки. Соответственно, необходимо разработать механизм хеджирования рисков, который позволил бы банкам защитить себя и своих клиентов.