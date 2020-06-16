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Где с 22 июня могут вернуть жесткий карантин (области)

Где с 22 июня могут вернуть жесткий карантин (области)

С 22 июня в областях Украины решение об усилении карантина будет принимать местная власть. По новой методике будут определяться регионы, которые требуют более жесткого карантина.

Такое постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Методика определения:

  • загруженность коек в заведениях здравоохранения свыше 50%;
  • среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тыс. населения в течение недели;

Страхование от коронавируса COVID-19

  • коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;
  • показатель динамики роста случаев Covid-19 более 10%.

Могут усилить карантин в отношении:

  • проведения спортивных, культурных, религиозных и иных массовых мероприятий;
  • деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
  • работы метрополитена;
  • перевозки пассажиров во всех видах сообщений;
  • посещения учреждений дошкольного образования;
  • работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов.

Наиболее зараженные регионы: город Киев, Черновицкая, Львовская, Ровенская, Киевская области.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.
  • Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. Первые послабления карантинных ограничений в Украине стартовали с 11 мая.

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По материалам Finance.UA
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