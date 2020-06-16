Где с 22 июня могут вернуть жесткий карантин (области)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С 22 июня в областях Украины решение об усилении карантина будет принимать местная власть. По новой методике будут определяться регионы, которые требуют более жесткого карантина.
Такое постановление опубликовано на сайте Кабмина.
Методика определения:
Могут усилить карантин в отношении:
Наиболее зараженные регионы: город Киев, Черновицкая, Львовская, Ровенская, Киевская области.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: нужно ли менять счетчикиВчера, 14:29 - 56395 27
Пенсионный фонд продает стаж: два варианта покупки недостающих лет для выхода на пенсиюВчера, 10:31 - 41417 9
В июле стоимость транспортировки газа может увеличиться на 20%Вчера, 18:34 - 3572 3
Названо лучшее в мире место для работы и бизнесаВчера, 22:34 - 1492 2
Сколько зарабатывают директора по маркетингу в УкраинеВчера, 12:20 - 2903 2
Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: нужно ли менять счетчикиВчера, 14:29 - 56395 27
В июле стоимость транспортировки газа может увеличиться на 20%Вчера, 18:34 - 3572 3
Фурса прокомментировал ситуацию на валютном рынкеВчера, 16:22 - 3279 1
В Фонде гарантирования вкладов рассказали, с кем банки рассчитываются вне очередиВчера, 11:00 - 3234 1
Сколько зарабатывают директора по маркетингу в УкраинеВчера, 12:20 - 2903 2
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)Позавчера, 12:10 - 486
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 339 2
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1536
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 537 5
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 9261 1