Где с 22 июня могут вернуть жесткий карантин (области)

С 22 июня в областях Украины решение об усилении карантина будет принимать местная власть. По новой методике будут определяться регионы, которые требуют более жесткого карантина.

Такое постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Методика определения:

загруженность коек в заведениях здравоохранения свыше 50%;

среднее количество ПЦР -исследований и ИФА -тестов меньше, чем 24 на 100 тыс. населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

показатель динамики роста случаев Covid-19 более 10%.

Могут усилить карантин в отношении:

проведения спортивных, культурных, религиозных и иных массовых мероприятий;

деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

работы метрополитена;

перевозки пассажиров во всех видах сообщений;

посещения учреждений дошкольного образования;

работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов.

Наиболее зараженные регионы: город Киев, Черновицкая, Львовская, Ровенская, Киевская области.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. Первые послабления карантинных ограничений в Украине стартовали с 11 мая.

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