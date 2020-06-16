Адаптивный карантин до 31 июля: Кабмин опубликовал обновленные правила

Кабинет Министров опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.

Постановление № 500 от 17 июня опубликовано на Правительственном портале.

Согласно документу, адаптивный карантин продлен до 31 июля, также в постановлении предусмотрены изменения рабочего времени в государственных учреждениях.

“На период действия карантина работа начинается: в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в 8 часов; в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда Украины – в 10 часов”, – говорится в документе.

Среди прочего, постановлением установлено, что на период действия карантина запрещается:

пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус;

самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

посещение учреждений образования его получателями в группах больше 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, внешнем независимом оценивании, вступительных экзаменах, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном экзамене, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов “КРОК”, а также осуществления подтверждения квалификации моряков, проведения подготовки моряков, членов экипажей торговых судов, в частности тех, которые осуществляют плавание по внутренним водным путям Украины, и проведения подготовки судоводителей малых/маломерных судов;

деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха;

осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в частности пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах, в электрическом (трамвай, троллейбус), железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства, определенной в регистрационных документах на это транспортное средство.

Также отмечается, что перевозчик несет ответственность за обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты, в частности защитными респираторами или масками, и осуществляет контроль использования средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок пассажирами во время перевозки.

Справка Finance.ua:

17 июня Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 июля с обновленным подходом к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Первые послабления карантинных ограничений в Украине стартовали с 11 мая.