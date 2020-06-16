Адаптивный карантин до 31 июля: Кабмин опубликовал обновленные правила

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет Министров опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.
Постановление № 500 от 17 июня опубликовано на Правительственном портале.
Согласно документу, адаптивный карантин продлен до 31 июля, также в постановлении предусмотрены изменения рабочего времени в государственных учреждениях.
“На период действия карантина работа начинается: в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в 8 часов; в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда Украины – в 10 часов”, – говорится в документе.
Среди прочего, постановлением установлено, что на период действия карантина запрещается:
Также отмечается, что перевозчик несет ответственность за обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты, в частности защитными респираторами или масками, и осуществляет контроль использования средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок пассажирами во время перевозки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Государственная финансовая пирамида": Рева о третьем уровне пенсионной реформыВчера, 16:03 - 3451 11
Проведение референдума может стоить около 12 миллиардов - Стефанчук11 ч. назад - 480 5
С 1 сентября медикам повысят зарплаты — глава Минздрава9 ч. назад - 506 4
До конца года 4G будет доступен по всей стране10 ч. назад - 449 3
Глава Минфина пообещал ежегодный перерасчет пенсий в Украине8 ч. назад - 327 3
В ПФ объяснили, почему больше не выплачивают «карантинную тысячу»12 ч. назад - 11980 3
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньги10 ч. назад - 3152 2
Как действовать при незаконной остановке автомобиля полициейВчера, 20:20 - 1753 1
В Украине изменятся правила для операторов и абонентов мобильной связи (инфографика)4 ч. назад - 1585
Курс наличного доллара7 ч. назад - 1430
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)8 ч. назад - 118 1
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1272
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 383 5
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 8198 1
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 651