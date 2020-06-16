Помощь в 1 млрд долларов от Всемирного банка: Украина ожидает первый транш в июле

Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере одного миллиарда долларов до конца года. Первый транш в 350 миллионов ожидается в июле.

Об этом в интервью Mind сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Также, по его словам, в этом году ожидается помощь от Международного валютного фонда и Европейской комиссии.

“По внешним источникам предполагается получение нескольких заимствований. Прежде всего, это выплаты МВФ, до конца 2020-го (первый транш – 2,1 млрд долларов, сумма второго и третьего – 1,4 млрд долларов). Также планируем получить макрофинансовую помощь от Европейской комиссии (объем 1,2 млрд евро + 0,5 млрд евро), а еще 1 млрд долларов от Всемирного банка до конца 2020 года (в июле поступит 350 млн долларов)”, – сказал Марченко.

Справка Finance.ua:

12 июня Украина полностью получила 2,1 млрд долл. первого транша от Международного валютного фонда по новой программе кредитования.