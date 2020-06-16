Помощь в 1 млрд долларов от Всемирного банка: Украина ожидает первый транш в июле

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере одного миллиарда долларов до конца года. Первый транш в 350 миллионов ожидается в июле.
Об этом в интервью Mind сообщил министр финансов Сергей Марченко.
Также, по его словам, в этом году ожидается помощь от Международного валютного фонда и Европейской комиссии.
“По внешним источникам предполагается получение нескольких заимствований. Прежде всего, это выплаты МВФ, до конца 2020-го (первый транш – 2,1 млрд долларов, сумма второго и третьего – 1,4 млрд долларов). Также планируем получить макрофинансовую помощь от Европейской комиссии (объем 1,2 млрд евро + 0,5 млрд евро), а еще 1 млрд долларов от Всемирного банка до конца 2020 года (в июле поступит 350 млн долларов)”, – сказал Марченко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: нужно ли менять счетчикиВчера, 14:29 - 56383 27
Пенсионный фонд продает стаж: два варианта покупки недостающих лет для выхода на пенсиюВчера, 10:31 - 41403 9
В июле стоимость транспортировки газа может увеличиться на 20%Вчера, 18:34 - 3565 3
Названо лучшее в мире место для работы и бизнесаВчера, 22:34 - 1491 2
Сколько зарабатывают директора по маркетингу в УкраинеВчера, 12:20 - 2903 2
Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: нужно ли менять счетчикиВчера, 14:29 - 56383 27
Пенсионный фонд продает стаж: два варианта покупки недостающих лет для выхода на пенсиюВчера, 10:31 - 41403 9
В июле стоимость транспортировки газа может увеличиться на 20%Вчера, 18:34 - 3565 3
Фурса прокомментировал ситуацию на валютном рынкеВчера, 16:22 - 3279 1
В Фонде гарантирования вкладов рассказали, с кем банки рассчитываются вне очередиВчера, 11:00 - 3234 1
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)Позавчера, 12:10 - 482
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 338 2
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1533
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 535 5
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 9251 1