Honeywell заявила о создании самого мощного квантового компьютера

Компания Honeywell объявила о создании самой мощной в мире квантовой вычислительной системы. Квантовый компьютер Honeywell уже опробован одной из крупнейших в мире финансовых организаций компанией JP Morgan Chase, и финансисты назвали систему «превосходной».

Производительность компьютера достигает 64 квантовых объёмов. Более того, компания обещает каждый год в течение следующих пяти лет увеличивать производительность своих квантовых систем на один порядок. Например, в течение следующего года она планирует создать квантовую вычислительную систему производительностью 1024 квантовых объёма.

На деле система Honeywell состоит всего из шести «эффективных» кубитов на ловушках ионов. Но это — «честные» кубиты, как заявляют в компании. В системе Honeywell одновременно связаны и согласованы все шесть кубитов, что делает её уникальной и самой мощной в мире квантовых вычислителей.

Ядро системы Honeywell представляет собой стальную сферу размерами с баскетбольный мяч, охлаждённую до температуры чуть выше абсолютного нуля (–262,7 °C). Внутри сферы находятся ловушки ионов, каждая из которых имеет размер с монету 25 центов США (24,3 мм). Ион играет роль кубита, а управляется он лазером, который направлен на ловушку заряда извне сферы через небольшое стеклянное окошко. По сути кубит плюс лазер ― это аналог транзистора в классическом понимании.



Фото: ZDNet

Кроме компании JP Morgan Chase новую систему Honeywell испытывают другие клиенты, имена которых компания не раскрывает. По словам Honeywell, это компании и организации, связанные с химией, материаловедением, машинным обучением и оптимизацией. Позже в этом году Honeywell вместе с Microsoft предоставят доступ к новому квантовому компьютеру через облачную систему Microsoft Azure.