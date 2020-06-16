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Размер зарплат в СНГ и в соседних странах Восточной Европы (инфографика)

Размер зарплат в СНГ и в соседних странах Восточной Европы (инфографика)

В Беларуси средняя по стране начисленная, то есть с включенным подоходным налогом, заработная плата составляет около 500 долларов.

Беларусь в СНГ по уровню средней зарплаты делит 2-3 места с Казахстаном: в этой стране зарплаты сейчас примерно такие же, как и в Беларуси – чуть больше $500. Когда нефть стоила дороже, казахские зарплаты были выше белорусских, стабильно занимая второе место в СНГ после российских.

Во всех остальных странах СНГ средняя зарплата меньше, чем в Беларуси. Молдова занимает 5 место в «зарплатном рейтинге» СНГ со средней начисленной зарплатой в районе 430-450 долларов в месяц.

Самые небольшие зарплаты – в Узбекистане, Кыргызстане и совсем низкие – в Таджикистане. В этих странах проблема заработка за рубежом – наиболее острая.

Наибольшие же зарплаты среди близлежащих к Беларуси стран Евросоюза из Восточной Европы – в Эстонии, более $1250 чистыми.

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По материалам Finance.UA
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