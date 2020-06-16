Нацбанк изменил требования к минимальному размеру регулятивного капитала банка

Национальный банк Украины снизил требования к минимальному размеру регулятивного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“Такое решение основывается на изменениях к Закону Украины “О банках и банковской деятельности”, которым минимальный размер уставного капитала для банков снижен с 500 млн грн до 200 млн грн. Национальный банк также признал утратившими силу специальные требования к банкам-управителям фондов финансирования строительства”, – говорится в сообщении.

С чем это связано:

согласно Закону Украины № 79- VIII , с 1 июля 2020 года полномочия по регулированию и надзору за деятельностью банков в части управления фондами финансирования строительства передаются к Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

Изменения утверждены постановлением Правления Национального банка от 18 июня 2020 года № 77 “О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине и признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов Национального банка Украины”.

Постановление вступает в силу с 20 июня 2020 года.

Справка Finance.ua:

30 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3329-д, который предусматривает уменьшение минимального капитала украинских банков с 500 млн грн до 200 млн грн.

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