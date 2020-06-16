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Украинцев стали втрое чаще штрафовать за нарушение карантина

Украинцев стали втрое чаще штрафовать за нарушение карантина

Украинцы начали чаще нарушать карантин – и в результате выросло количество штрафов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

За последние несколько дней Национальная полиция Украины втрое увеличила количество админпротоколов за нарушение карантина.

“Надо четче коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и детально расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это поймут, то будут больше придерживаться адаптивного карантина», – сказал Владимир Зеленский.

Чиновники отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением.

Справка Finance.ua:

Штрафы за нарушение карантина:

  • для обычных граждан – 17-34 тысячи гривен;
  • чиновников – 34-170 тысяч гривен.

Ответственность за нарушение санитарно-гигиенических требований:

  • которые вызвали распространение коронавируса: 17-54 тысячи гривен штрафа,
  • арест до 6 месяцев или лишение свободы до трех лет;
  • если действия привели к летальному исходу – лишение свободы на 5-8 лет.

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По материалам Finance.UA
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