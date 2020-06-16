Украинцев стали втрое чаще штрафовать за нарушение карантина

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Украинцы начали чаще нарушать карантин – и в результате выросло количество штрафов.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
За последние несколько дней Национальная полиция Украины втрое увеличила количество админпротоколов за нарушение карантина.
“Надо четче коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и детально расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это поймут, то будут больше придерживаться адаптивного карантина», – сказал Владимир Зеленский.
Чиновники отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением.
Штрафы за нарушение карантина:
Ответственность за нарушение санитарно-гигиенических требований:
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