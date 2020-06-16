С начала года украинцы выпили вина уже на 2 млрд грн

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В I квартале 2020 года продажи вина в розницу достигли 2 млрд 94 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
В пересчете на абсолютный алкоголь объем розничной продажи вина в течение отчетного периода составил 256,6 тыс. дал.
В течение отчетного периода больше всего купили вина в розницу жители столицы – 61,6 тыс. дал. На втором месте – жители Днепропетровской области с показателем в 25,9 тыс. дал.
Много вина приобрели жители Харьковской области – 21,9 тыс. дал., заняв третье место в списке.
На четвертом и пятом месте жители Львовской и Киевской областей, в I квартале 2020 года купившие 19,7 тыс. дал. и 19,4 тыс. дал. вина соответственно.
Данные Госстатистики свидетельствуют также о том, что за год жители столицы увеличили потребление вина на 13%, жители Днепропетровской области – на 17,5%, Харьковской – на 14,7%, Львовской и Киевской – на 1,2% и 9,2% .
В общем, за год в Украине потребление вина выросло на 10%.
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