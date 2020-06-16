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Prozorro защитит персональную информацию предпринимателей водяными знаками

Prozorro защитит персональную информацию предпринимателей водяными знаками

Отныне участники закупок в Prozorro для защиты персональной информации могут использовать водяные знаки при загрузке документов в систему. Данная функция является добровольной.
На сайте Prozorro размещен образец, как с 19 июня будут выглядеть документы в случае использования водяных знаков.

“С сегодняшнего дня, с 19 июня участники закупок в Prozorro могут использовать водяные знаки при загрузке документов в систему. Это позволит защитить персональные данные предпринимателей от несанкционированного использования и мошенничества. Первой электронной площадкой, которая реализовала этот инструмент, стала Zakupki.Prom.ua. Вскоре водяные знаки появятся и на других электронных площадках “, – прокомментировали нововведение в Prozorro.

Во время загрузки PDF-документов в систему поставщик сможет выбрать функцию “Нанести водяной знак” – и документы будут маркированы вотермарком. Такой знак будет содержать ЕГРПОУ компании и текст “Для участия в закупках”. Водяные знаки – это специальные символы, которые накладываются на сканированную версию документов и делают невозможным их использование вне системы Prozorro.

“Prozorro учла обратную связь от участников системы. К нам поступали запросы от бизнеса по усилению защиты документов от мошенников. Мы нашли такое решение: теперь на документах, защищенных вотермарком, будет указано, что этот документ предусмотрен для участия в публичных закупках. Это стандартная практика для документооборота в системах публичных закупок многих стран Европы “, – отметил Василий Задворный, генеральный директор государственного предприятия “ПРОЗОРРО”.

По материалам УКРИНФОРМ
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