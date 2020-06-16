BMW официально представила новый спортивный седан (фото)

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Компания BMW официально представила новый спортивный седан M5.
Как и обычная “пятерка”, M-версия модели получит зауженную переднюю оптику с двойными L-образными блоками дневных ходовых огней, а также другие воздухозаборники и радиаторную решетку с более выраженными ламелями.
В этой модели 4,4-литровый V8 с технологией BMW M TwinPower Turbo генерирует 600 л. с и 750 Нм крутящего момента. В комбинированном цикле движения потребляет 10,6-10,5 литров топлива на 100 километров пути.
Фото: BMW
Фото: BMW
В топовом исполнении автомобиль способен набирать первую “сотню” за 3,3 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена 250 км в час. Обновления внутри и снаружи призваны подчеркнуть исключительный стиль и мощность седанов, в отделке широко используется карбон.
Фото: BMW
Цены на BMW M5 в Германии стартуют с отметки в 120 900 евро.
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