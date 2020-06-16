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По информации на 12:25, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (42,548 млн и 37,796 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (44 и 39), максимальный курс продажи доллара 26,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,74-26,75 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 83 активных заявок по доллару на сумму 80,344 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,7500 – 10 000
26,7500 – 30 000
26,7500 – 10 000
26,7400 – 99 000
26,7400 – 100 000
26,7400 – 100 000
26,7400 – 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,7400 – 99 999
26,7400 – 10 000
26,7500 – 5 000
26,7500 – 10 000
26,7500 – 7 000
26,7500 – 6 000
26,7500 – 2 500
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,7757 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,7330 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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