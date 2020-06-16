Глава Минфина пообещал ежегодный перерасчет пенсий в Украине

Индексация пенсий, которая в этом году была проведена в апреле, будет проводиться ежегодно.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в парламенте.

“В тот момент, когда было назначено наше правительство, мы начали ответственно заниматься этим вопросом, и изменениями в бюджет в апреле были предусмотрены средства Пенсионного фонда на индексацию пенсий. В дополнение хочу сказать, что мы предполагаем индексацию и в следующем году, то есть это нормальная практика, когда мы проводим индексацию ежегодно”, – сказал Марченко.

Напомним, более миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать надбавку к пенсии.

Справка Finance.ua:

В Украине проиндексируют пенсии еще дважды в 2020-ом. Повышение минимальной пенсии составит 131 грн, однако его разобьют на два этапа. Первый состоится 1 июля 2020 г., тогда выплату увеличат с 1638 до 1712 грн. Одновременно увеличится и максимальная пенсия.

В Украине на размер пенсии больше влияет заработная плата пенсионера, а не 40-летний стаж.

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