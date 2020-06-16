Глава Минфина пообещал ежегодный перерасчет пенсий в Украине

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Индексация пенсий, которая в этом году была проведена в апреле, будет проводиться ежегодно.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в парламенте.
“В тот момент, когда было назначено наше правительство, мы начали ответственно заниматься этим вопросом, и изменениями в бюджет в апреле были предусмотрены средства Пенсионного фонда на индексацию пенсий. В дополнение хочу сказать, что мы предполагаем индексацию и в следующем году, то есть это нормальная практика, когда мы проводим индексацию ежегодно”, – сказал Марченко.
Напомним, более миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать надбавку к пенсии.
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