Каждый месяц цена на газ будет меняться: меморандум с МВФ

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В основном пункты Меморандума, которые затрагивают интересы широкого круга украинцев, затрагивают коммунальные услуги и входят в раздел “Реформы энергетического сектора”.
Так, уже с 1 июля должна существенно измениться система формирования тарифов на газ. Украинская сторона берет на себя обязательство установить для населения рыночную цену на газ, которая будет формироваться “как среднее значение спот-цен природного газа на сутки вперед на хабе TTF на период с 1-го по 22-й день месяца плюс стоимость транспортировки и ввоза в Украину”. Тариф на газ будет меняться каждый месяц в зависимости от колебания цен на рынке.
“В течение нескольких рабочих дней в районе 22-го дня каждого месяца НАК “Нафтогаз” будет публиковать оптовую цену. Мы обязуемся системно применять эту схему ценообразования, которая базируется на рыночных принципах, без всякой верхней предельной ценовой границы”, – говорится в Меморандуме.
Экономист, президент инвестиционной компании “Универ” Тарас Козак, считает такие перемены логичными.
“Мы в Украине привыкли, что газ должен быть дешевым. Хотя мы его импортируем. Почему-то насчет бензина ни у кого вопросов нет, бензин всегда продавался по рыночной цене, и никто не требовал, чтобы он стоил 20 копеек. Так и с газом должно быть. Поэтому требование насчет того, что газ должен продаваться по рыночной цене, – это нормальное требование. Другое дело, что должны быть выше зарплаты, чтобы люди могли платить рыночную цену за газ”, – говорит он.
Кроме тарифов на газ, претерпят также изменения тарифы на отопление. Однако они будут меняться только раз в год.
“До конца августа 2020 года все тарифы на отопление, которые находятся под юрисдикцией НКРЭКУ и местных органов власти, будут пересмотрены и официально приняты для полного отображения стоимости газа и негазовых затрат… Начиная с отопительного сезона 2020-2021 годов тарифы на отопление будут пересматриваться и устанавливаться минимум один раз в год до начала отопительного сезона для обеспечения адекватного отражения стоимости газа и негазовых затрат (включая капитальные расходы) в тарифах на отопление”, – говорится в Меморандуме.
Учитывая, что цены на газ на мировом рынке в настоящее время довольно низкие, наибольшие риски повышения цены лежат именно в уточнении капитальных расходов. Если речь идет о модернизации сетей, которые в Украине сильно изношены, повышение тарифов может оказаться довольно существенным.
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