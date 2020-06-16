SkyUр закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля включительно

Авиакомпания SkyUp Airlines закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля 2020 года включительно.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

“На сегодня со стороны Греции, а также со стороны других стран ЕС не подтверждена информация о готовности принимать рейсы из Украины. В связи с этим авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по направлениям в эти страны до 15 июля 2020 года включительно”, – говорится в сообщении.

Что предлагают пассажирам отмененных рейсов:

есть возможность бесплатно заменить даты билета независимо от правил тарифа;

вернуть средства, согласно правилам тарифа, и промокод на 120% от суммы бронирования.

В авиакомпании отмечают, что информируют пассажиров об отмене рейсов путем смс и e-mail-сообщений.

Справка Finance.ua:

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