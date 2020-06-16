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SkyUр закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля включительно

SkyUр закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля включительно

Авиакомпания SkyUp Airlines закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля 2020 года включительно.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

“На сегодня со стороны Греции, а также со стороны других стран ЕС не подтверждена информация о готовности принимать рейсы из Украины. В связи с этим авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по направлениям в эти страны до 15 июля 2020 года включительно”, – говорится в сообщении.

Что предлагают пассажирам отмененных рейсов:

  • есть возможность бесплатно заменить даты билета независимо от правил тарифа;
  • вернуть средства, согласно правилам тарифа, и промокод на 120% от суммы бронирования.

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В авиакомпании отмечают, что информируют пассажиров об отмене рейсов путем смс и e-mail-сообщений.

Справка Finance.ua:

  • Украинская авиакомпания SkyUp Airlines за последний год своей деятельности осуществила 10 940 рейсов и перевезла более 1,7 миллиона пассажиров.
  • Международный аэропорт “Киев” начал принимать международные пассажирские рейсы, авиакомпании получили необходимое разрешение от Госавиаслужбы.
  • Авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в Международном аэропорту “Киев” и перелетов из Украины в Венгрию, Германии, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

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По материалам Finance.UA
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