SkyUр закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля включительно

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Авиакомпания SkyUp Airlines закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля 2020 года включительно.
Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
“На сегодня со стороны Греции, а также со стороны других стран ЕС не подтверждена информация о готовности принимать рейсы из Украины. В связи с этим авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по направлениям в эти страны до 15 июля 2020 года включительно”, – говорится в сообщении.
Что предлагают пассажирам отмененных рейсов:
В авиакомпании отмечают, что информируют пассажиров об отмене рейсов путем смс и e-mail-сообщений.
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