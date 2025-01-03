Американские нефтяные компании наращивают расходы, несмотря на снижение цен — Finance.ua

Американские нефтяные компании наращивают расходы, несмотря на снижение цен Сегодня 13:34 — Фондовый рынок

Американские нефтяные компании наращивают расходы, несмотря на снижение цен

Руководители американских сланцевых компаний планируют увеличить расходы в этом году, несмотря на то, что в последнем опросе Федерального резервного банка Далласа они снизили прогнозные цены на нефть.

Об этом сообщает Bloomberg.

Большинство руководителей 134 нефтегазовых компаний со всего юго-запада ожидают, что капитальные расходы возрастут по сравнению с 2024 годом, согласно опросу банка. Но средний показатель цен на нефть марки West Texas Intermediate, которые компании используют для планирования своих бюджетов, снизился до 68 долларов за баррель, что на 4% ниже, чем в 2023 году.

Отмечается, что опрос отражает оптимизм относительно регулирования отрасли после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

«Новая администрация должна положительно повлиять на экономику, тем самым подняв нефтяную отрасль», — сказал другой неназванный респондент.

Регион деятельности банка охватывает Техас, север Луизианы и юг Нью-Мексико.

«В первом квартале 2025 года наблюдается больше оптимизма, чем в первом квартале 2024 года», — сказал другой руководитель в опросе.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.