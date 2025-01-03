Американские нефтяные компании наращивают расходы, несмотря на снижение цен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Американские нефтяные компании наращивают расходы, несмотря на снижение цен

Фондовый рынок
0
Американские нефтяные компании наращивают расходы, несмотря на снижение цен
Американские нефтяные компании наращивают расходы, несмотря на снижение цен
Руководители американских сланцевых компаний планируют увеличить расходы в этом году, несмотря на то, что в последнем опросе Федерального резервного банка Далласа они снизили прогнозные цены на нефть.
Об этом сообщает Bloomberg.
Большинство руководителей 134 нефтегазовых компаний со всего юго-запада ожидают, что капитальные расходы возрастут по сравнению с 2024 годом, согласно опросу банка. Но средний показатель цен на нефть марки West Texas Intermediate, которые компании используют для планирования своих бюджетов, снизился до 68 долларов за баррель, что на 4% ниже, чем в 2023 году.
Отмечается, что опрос отражает оптимизм относительно регулирования отрасли после победы Дональда Трампа на президентских выборах.
«Новая администрация должна положительно повлиять на экономику, тем самым подняв нефтяную отрасль», — сказал другой неназванный респондент.
Регион деятельности банка охватывает Техас, север Луизианы и юг Нью-Мексико.
«В первом квартале 2025 года наблюдается больше оптимизма, чем в первом квартале 2024 года», — сказал другой руководитель в опросе.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.