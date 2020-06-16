Нарушение карантина: суд просит разъяснить, можно ли штрафовать Зеленского

Хмельницкий горрайонный суд просит Верховный суд разъяснить, можно ли оштрафовать Президента Владимира Зеленского за нарушение карантина. Речь идет о посещении кафе в Хмельницком до ослабления ограничений.

Сообщается, что суд рассмотрел административные протоколы, составленные на Зеленского и сопровождающих лиц. Суд решил оштрафовать на 17 000 гривен главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

Что касается производства в отношении Зеленского, то суд принял решение обратиться в Верховный суд за разъяснением, можно ли штрафовать Президента, поскольку по Конституции он является неприкосновенным лицом.