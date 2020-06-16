Качество общения с клиентом по телефону можно контролировать - эксперт

Телефония бизнеса значительно влияет на количество покупателей и качество их обслуживания.

Об этом рассказал директор по развитию Binotel Павел Флейшер на вебинаре “FinUpdate выпуск 8: Новые технологии и клиентский сервис. Как увеличить продажи в рознице”.

Участники вебинара не только узнали больше об инструментах увеличения продаж в рознице, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – Binotel, MEGOGO, UFL.

Кстати, партнер вебинара – ведущий оператор бизнес-телефонии Binotel предлагает участникам вебинара и читателям нашего ресурса специальные условия на подключение телефонии – 2-й и 3-й месяц использования телефонии бесплатно! Чтобы воспользоваться возможностью, просто оставьте заявку здесь.

По словам Павла Флейшера, очень важно контролировать качество общения менеджеров по телефону и проводить его анализ:

обязательно слушать все первые разговоры менеджера с клиентом;

прослушивать презентацию услуги и товара, ведь от этого зависит, купят ли в компании;

обращать внимание на звонки намного длиннее или короче обычных. В Binotel подсчитали, что средняя продолжительность бизнес-звонка в Украине – 2,5 минуты, при этом для каждой сферы деятельности показатель индивидуальный;

проверять каждый этап сделки;

по возможности выделить сотрудника для оценки качества разговора.

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