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Качество общения с клиентом по телефону можно контролировать - эксперт

Качество общения с клиентом по телефону можно контролировать - эксперт

Телефония бизнеса значительно влияет на количество покупателей и качество их обслуживания.

Об этом рассказал директор по развитию Binotel Павел Флейшер на вебинаре “FinUpdate выпуск 8: Новые технологии и клиентский сервис. Как увеличить продажи в рознице”.

Участники вебинара не только узнали больше об инструментах увеличения продаж в рознице, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – Binotel, MEGOGO, UFL.

Кстати, партнер вебинара – ведущий оператор бизнес-телефонии Binotel предлагает участникам вебинара и читателям нашего ресурса специальные условия на подключение телефонии – 2-й и 3-й месяц использования телефонии бесплатно! Чтобы воспользоваться возможностью, просто оставьте заявку здесь.

По словам Павла Флейшера, очень важно контролировать качество общения менеджеров по телефону и проводить его анализ:

  • обязательно слушать все первые разговоры менеджера с клиентом;
  • прослушивать презентацию услуги и товара, ведь от этого зависит, купят ли в компании;
  • обращать внимание на звонки намного длиннее или короче обычных. В Binotel подсчитали, что средняя продолжительность бизнес-звонка в Украине – 2,5 минуты, при этом для каждой сферы деятельности показатель индивидуальный;
  • проверять каждый этап сделки;
  • по возможности выделить сотрудника для оценки качества разговора.

Топ-5 вещей для отдела продаж, которые помогут продавать лучше:

  • скрипт разговора и выделить основные и обязательные моменты;
  • написать ответы на самые популярные вопросы: прослушать 100 разговоров, выбрать из них 10 вопросов и написать ответы на них;
  • проработать возражения клиента – в интернете есть множество вариантов, как это сделать;
  • оценивать качество разговоров с клиентом: можно составить чек-лист, о чем менеджер должен сказать, и оценивать его работу по этим критериям. Для удобства Binotel уже собрали пример чек-листа и правила работы с возражениями в методичку “Бери и делай”, которую можно скачать тут.

По материалам Finance.UA
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