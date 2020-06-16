С 1 сентября медикам повысят зарплаты — глава Минздрава

С 1 сентября медработникам специализированных и высокоспециализированных медучреждений повысят зарплату.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов, передает пресс-служба Минздрава.

“С 1 сентября мы повысим зарплаты медикам, о которых забыли наши предшественники, экспериментируя с медициной”, – сообщил Степанов.

Заработную плату поднимут медицинским работникам второго и третьего звена.

“Мы предлагаем системное решение, чтобы с 1 сентября была повышена заработная плата всем врачам, медицинским сестрам, младшему и среднему персоналу, тем, кто работает в специализированных больницах. То есть всем тем, кто должен получать повышенную заработную плату, начиная с 1 апреля. Но, к сожалению, при планировании так называемой реформы о них просто забыли”, — отметил министр.

Министр сообщил, что 19 июня на заседании правительства планируется рассмотрение проекта постановления о направлении дополнительно 4,5 млрд грн на поддержку больниц, которые оказались после 1 апреля на грани закрытия.

На сколько планируют повышение:

на сайте Офиса президента сообщается, что чиновники представили цифры, которые они подготовили к совещанию по заданию Президента. На повышение зарплат готовы выделять более 2 млрд грн ежемесячно;

это позволит обеспечить поднятие выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам – на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.

«Тарифная ставка врача-хирурга сегодня – 5 тысяч 87 гривен. С надбавками средняя зарплата составляет около семи тысяч гривен. После поднятия с сентября она будет примерно 10 тысяч 500 гривен. Это хоть как-то приблизит зарплаты врачей второго звена к зарплатам семейных врачей», – отметил Президент.

Справка Finance.ua:

9 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что его ведомство будет инициировать изменения в бюджет для того, чтобы на 50% повысить зарплату медработникам с 1 июля.

Он отмечал, что на протяжении лет независимости над украинскими медиками «проводят эксперименты и думают, выживут ли они на эту заработную плату».

По данным Госстатистики, зарплаты медиков в марте выросли на 7,8% и остаются одними из самых низких в Украине — в среднем 8056 гривен в месяц.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫