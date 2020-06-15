ЕБРР планирует выделить 50 млн евро на капремонт дорог Днепропетровщины

Европейский банк реконструкции и развития планирует выделить 50 млн евро на капитальный ремонт дорог Днепропетровщины. Кредит регион может получить на срок до 13 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.

Читайте также: Шмыгаль попросил у ЕС кредит на ремонт дорог

«Я познакомился с представителем Европейского банка реконструкции и развития на экономическом форуме в Мариуполе. И просто поинтересовался, какие есть программы кредитования региональных проектов. Среди прочего была возможность принять участие в программах по восстановлению дорог. Позже мы еще несколько раз вели переговоры. Далее был этап работы над документами. Сейчас я уже подписал соглашение о подготовке кредитного финансирования», – сказал глава облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Для участия в проекте выбрали две дороги территориального значения: Днепр – Мелитополь и Днепр – Котовка. Капремонта там не было десятилетиями. По каждой из этих автодорог, не имея альтернативы объезду, ежедневно движутся более 3 тыс. машин.

Сейчас областная власть готовит сметную документацию. По плану, окончательный договор область и банк подпишут после принятия кредитным комитетом ЕБРР в Лондоне. После чего сразу начнется ремонт.