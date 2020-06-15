Госбюджет с января недополучил 7 млрд грн из-за некачественного прогноза обменного курса - Пацкан

Из-за некачественного прогноза обменного курса государственный бюджет в период за январь-май 2020 года получил 7 млрд грн доходов. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан во время выступления в Верховной Раде, представляя Выводы по анализу выполнения закона о Государственном бюджете на 2019 год.

“По оценке Счетной палаты, низкое качество прогноза на 2019 год привело к недопоступлению 43 млрд грн запланированных доходов. Не стал исключением и этот год. В бюджет на 2020 год закладывался средний обменный курс 27 грн за долл., а в дальнейшем пересмотрено до 30 грн за долл. Фактически в январе – мае курс гривны составлял 25,8 грн. По оценке Счетной палаты, поэтому государственный бюджет недополучил 7 млрд грн доходов”, – подчеркнул Пацкан.

В общем по его словам, правительство не обеспечило выполнение в 2019 году государственного бюджета. И это при условии уменьшения в IV квартале его доходов и расходов более чем на 20 млрд гривен.

“Неблагоприятный инвестиционный климат в стране помешал привлечению прямых иностранных инвестиций в запланированных объемах. В 2019 году поступило лишь 2,4 млрд долл. Это в пять раз меньше объема частных денежных переводов в Украину из-за границы”, – добавил глава СП.

Он отметил, что не удалось привлечь инвесторов к приобретению государственной собственности. В результате в государственный бюджет не поступило ни одной гривны от продажи объектов большой приватизации. В общем от приватизации недополучено 16 млрд грн утвержденного в законе объема.