Тренды е-commerce: 17% покупателей заказывают товары в транспорте (инфографика)

Больше всего этой весной покупали одежду, компьютеры и телефоны, в то время как продавали — взрослую и детскую одежду и автозапчасти.

Об этом в исследовании от Factum Group Ukraine и OLX.

Больше всего этой весной покупали одежду, компьютеры и телефоны, в то время как продавали — взрослую и детскую одежду и автозапчасти. 44% приобретают в интернете как новые, так и б/у товары. Продают чаще всего, используя ноутбуки и ПК, мобильное приложение — на третьем месте.

Привычки и предпочтения. По данным опроса Factum Group Ukraine, новым товарам отдают предпочтение 54% респондентов, 44% — покупают как новые, так и б/у. В свою очередь, только б/у выбирают всего 2%.

Самыми популярными товарами, по данным OLX, оказались одежда и обувь — их приобрели более 116 000 раз. На втором месте — компьютеры — 59 500 доставок, не отстают и телефоны — 52 000. Востребованным оказалось снаряжение для спорта и отдыха — 47 500 покупок. Закрывают топ-5 автозапчасти — 34 900.

Устройства. 58% покупателей комбинируют стационарные и мобильные устройства. Чаще всего используют мобильное приложение в смартфоне — в 62% случаев. Не устанавливать дополнительные программы, а покупать через браузер телефона предпочитают 49% респондентов. Примерно столько же приобретают товары с помощью ноутбука — 48%.

Где делают покупки. 17% респондентов делают это в транспорте, 43% — на работе. При этом почти всем опрошенным (94%) удобно покупать онлайн дома. Ограничений по времени тоже нет, поэтому респонденты в основном (92%) приобретают товары как в будни, так и в выходные. Если же выделить самые “шопинговые” дни недели, на первом месте, по данным OLX, окажется среда (16% покупок), чуть меньше приходится на вторник и понедельник. Меньше всего товаров уходят от продавцов в воскресенье — 12%.