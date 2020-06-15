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В Киеве разрабатывается проект отечественной электрички (фото)

В Киеве разрабатывается проект отечественной электрички (фото)

Киевский электровагоноремонтный завод (КЭВРЗ) разрабатывает проект украинского электропоезда. Проект, в случае реализации, может помочь выполнить задачу Президента по закупке электропоездов с хорошей системой вентиляции.

Об этом рассказал первый заместитель министра инфраструктуры Украины во время посещения предприятия.

“Президент поставил перед нами новую задачу – организовать закупку современных электропоездов с хорошей системой кондиционирования и вентиляции. Сейчас я нахожусь на Киевском электровагоноремонтном заводе – предприятии, которое выполняет капитальный ремонт и модернизацию электропоездов. Они разрабатывают проект отечественного электропоезда с локализацией около 95%. В условиях коронакризиса очень важно мотивировать и поддерживать украинские предприятия и производителей. Ведь это не только новые рабочие места для людей, но и большой толчок для развития экономики государства “, – заявил Абрамович.


Фото КЭВРЗ

Подробностей разрабатываемого на КЭВРЗ проекта в МИУ не приводят, но сообщают, что финпланом завода на текущий год предусмотрен капремонт 46 электросекций (10 поездов), а в дальнейшем предприятие может выйти на объем капремонта 80 секций в год. За 5 месяцев этого года КЭВРЗ отправил в эксплуатацию электропоезда ЭР-9М №509 и ЭР-9М №549 и выполнил модернизацию четырех секций электропоезда ЭПЛ-2Т №012.

В целом в ведомстве отмечают, что Министерство инфраструктуры Украины планирует максимально привлекать украинские предприятия и производителей для обеспечения “Укрзализныци” современными электропоездами.

По материалам Центр транспортных стратегий
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