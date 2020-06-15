Депутаты поддержали отчет о выполнении госбюджета-2019

Верховная Рада 18 июня приняла Постановление об отчете о выполнении закона “О государственном бюджете Украины на 2019 год” (№3269-д).

За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.

Согласно отчету, в 2019 году фактические макропоказатели экономического и социального развития Украины несколько отличались от ранее спрогнозированных, которые были учтены при утверждении государственного бюджета на 2019 год.

Так, номинальный ВВП за отчетный период составил 3974,6 млрд гривень, и произошел его реальный рост на 3,2% при прогнозе 3946,9 млрд гривень и 3% соответственно. При этом инфляция составила 4,1% при прогнозе 7,4%, индекс цен производителей – соответственно 92,6% при прогнозе 110,1%. Среднемесячная заработная плата реально выросла на 9,8% по сравнению с 2018 годом при прогнозном росте на 6,9%. Кроме того, при прогнозируемом росте экспорта товаров и услуг на 8,3% и импорта товаров и услуг на 9,1% фактически произошло их увеличение соответственно на 7,2% и 7,5%. Отклонения фактических макропоказателей от соответствующих прогнозных показателей свидетельствует о недостатках их прогнозирования, что, в свою очередь, негативно влияет на качество бюджетного планирования.

Доходы государственного бюджета за 2019 год составили 998,3 млрд гривень, или 99,1% утвержденных с изменениями показателей, и увеличились по сравнению с 2018 годом на 70,2 млрд гривень.

В 2019 году существовали несколько факторов, которые не позволяли выполнять плановые показатели по доходам. Ключевыми были укрепление гривни, в результате чего уменьшились таможенные поступления, медленнее рост импорта (в частности, из-за снижения цен на природный газ и нефтепродукты), падение производства табачных изделий, ниже объемы добычи природного газа.