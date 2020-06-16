Полиция объяснила, почему при нескольких нарушениях водителя накажут за одно

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Лицо, совершившее несколько административных правонарушений, дела о которых одновременно рассматриваются одним и тем же органом (должностным лицом) налагается взыскание в пределах санкции, установленной за более серьезное правонарушение из числа совершенных.
Об этом пишет Патрульная полиция в Телеграмм.
Они объяснили, почему на водителя, который совершил несколько правонарушений, выносится только одно постановление.
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В соответствии со статьей 36 КУоАП: “…Если лицо совершило несколько административных правонарушений, дела о которых одновременно рассматриваются одним и тем же органом (должностным лицом), взыскание налагается в пределах санкции, установленной за более серьезное правонарушение из числа совершенных. К основному взысканию в этом случае может быть присоединено одно из дополнительных взысканий, предусмотренных статьями об ответственности за любое из совершенных правонарушений…”.
Напомним, в Опендатабот теперь можно подписаться на обновления о штрафах за нарушение ПДД (в том числе тех, которые выставлены камерами с автофиксацией) и оплатить их.
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