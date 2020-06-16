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Полиция объяснила, почему при нескольких нарушениях водителя накажут за одно

Полиция объяснила, почему при нескольких нарушениях водителя накажут за одно

Лицо, совершившее несколько административных правонарушений, дела о которых одновременно рассматриваются одним и тем же органом (должностным лицом) налагается взыскание в пределах санкции, установленной за более серьезное правонарушение из числа совершенных.

Об этом пишет Патрульная полиция в Телеграмм.

Они объяснили, почему на водителя, который совершил несколько правонарушений, выносится только одно постановление.

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В соответствии со статьей 36 КУоАП: “…Если лицо совершило несколько административных правонарушений, дела о которых одновременно рассматриваются одним и тем же органом (должностным лицом), взыскание налагается в пределах санкции, установленной за более серьезное правонарушение из числа совершенных. К основному взысканию в этом случае может быть присоединено одно из дополнительных взысканий, предусмотренных статьями об ответственности за любое из совершенных правонарушений…”.

Напомним, в Опендатабот теперь можно подписаться на обновления о штрафах за нарушение ПДД (в том числе тех, которые выставлены камерами с автофиксацией) и оплатить их.

Справка Finance.ua:

  • Министерство внутренних дел запустило мобильное приложение «Штрафы ПДД», которое позволяет оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения.
  • ПриватБанк добавил в Приват24 новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Аналогичный онлайн-сервис поиска и оплаты штрафов за нарушения ПДД запустил виртуальный банк monobank.
  • С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД.
  • В Украине вернут обязательный техосмотр для всех легковых автомобилей, это одно из условий Соглашения об ассоциации с ЕС. В новом законе о техосмотре обещают отобрать эту функцию у МВД и исключить возможность поборов с водителей.

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По материалам Finance.UA
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