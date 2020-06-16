Александр Холод: о последствиях смены регуляции для МФО и их клиентов

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В Украине продолжается пересмотр законодательного поля для всех финансовых институтов. Ожидается, что регулятор будет вести более строгую и независимую политику. Предлагаю в этой колонке рассмотреть, что изменится в работе финансовых компаний и как это скажется на их клиентах.
С 1 июля в Украине рынок микрофинансовых организаций будет регулироваться Национальным банком Украины. Вероятно, у Нацбанка есть твердое желание регулировать рынок требовательнее и жестче. Регулятор хочет навести на этом рынке порядок, сделав его прозрачнее, понятнее.
На первый взгляд, порядок выдачи кредитов и требования к микрофинансовым компаниям остаются такими же, как и раньше. Но мы все же будем наблюдать ряд изменений. Каких именно – рассмотрим детальнее.
Новые функции финансовых компаний
Финансовый рынок периода 2020-2021 уже не будет носить привычный характер. Ранее мы разделяли его на банки и остальных игроков.
Небанковские финансовые организации получат возможность предоставлять те услуги, которых ранее у них не было. К примеру, заниматься переводом средств. Также появится возможность эмиссии кредитных карт.
Что это означает на практике? Во-первых, у таких компаний появится больше ответственности перед регулятором и клиентами. Во-вторых, часть банков, которые ориентируются на определенный небольшой набор услуг, смогут сдать свою банковскую лицензию и продолжать деятельность как небанковские финансовые учреждения: в этой сфере и регулирование проще, и нормативы не такие жесткие.
Банки восстанавливают былые объемы быстрее
Согласно статистике Украинского бюро кредитных историй, уже сейчас у банков наблюдается позитивная динамика возврата к стабильности. Они однозначно восстанавливаются быстрее.
Это скорее связано с пересмотром кредитных политик. А также с тем, что именно банки оказались более подготовлены с точки зрения «нормативки», они гораздо успешнее прорабатывают кризис-сценарии.
Банки восстанавливаются быстрее еще из-за того, что четко понимают: надо зарабатывать деньги для тех клиентов, которые принесли им свои депозиты.
Что принесет пересмотр законодательного поля
Ожидается, что в ближайшее время будут внесены изменения в Закон о финансовых услугах. Но правки пока не прошли даже в первое чтение. Пока не совсем понятно, в каком виде общественности будет представлен финальный документ: идут активные дискуссии по этому поводу.
Но НБУ слышит мнение рынка, что является хорошим фундаментом для формирования здоровой конкуренции – от этого выиграют как микрофинансовые компании, так и клиенты.
Появилась и концепция «Белых книг» – крайне амбициозный план по изменению законодательного поля на рынке. Разработали также целый ряд новых законопроектов, которые нужно очень аккуратно взвесить, обсудить, пройти все комитеты, выслушать мнение клиентов, регулятора и финансовых компаний.
Пересмотра ожидают Закон о банках, Закон о небанковских финансовых учреждениях, Закон о ломбардах, Закон о факторинговых компаниях, Закон о страховых рынках и так далее.
В результате изменений мы будем наблюдать смену структуры лицензирования, структуры предоставления услуг: часть услуг, которые ранее были прерогативой банков, Нацбанк планирует разрешить предоставлять и небанковским финансовым учреждениям. В целом такие масштабные изменения требуют высокой концентрации и усилий, чтобы от них выиграли все – и рынок, и клиенты.
Ответственный подход к кредитам
Обсуждается также максимальный размер неустоек по кредиту, который не должен превышать двойного размера кредита. Дело в том, что сейчас такие кредиты не подпадают под действие потребительского кредитования, потому что выдаются на срок менее 30 дней. Поэтому некоторые компании насчитывают и 200, и 300% в виде неустойки. Именно небольшие кредиты несут больше всего рисков для компаний.
Кредиторы будут иметь право начислять более высокий размер неустойки
Надежные клиенты, которые погашают кредит вовремя, не заметят разницы. А вот ответственность именно должников — увеличится. К примеру, максимальные неустойки сейчас по потребительскому кредиту составляют 50% от тела кредита. После этого действительно сложно вести переговоры с клиентом.
В скором будущем кредиторы будут иметь право начислять более высокий размер неустойки. Скажем, не 50%, а 100% или 200%. Это должно формировать у клиента понимание, что к кредиту надо подходить осознанно и ответственно.
Как это отразится на рынке? Кредиторы смогут выдавать кредиты большему количеству населения, ведь у нас появятся средства на то, чтобы эти задолженности собирать. Некоторые говорят, что теперь люди будут брать меньше кредитов. Но я все же допускаю, что желающих взять кредит будет больше. А тех, кто их не погашает, должно стать меньше.
Клиенты смогут работать с финкомпаниями удаленно
Мы неизбежно движемся в мир цифровых коммуникаций, поэтому изменятся и способы верификации и идентификации клиентов, в том числе удаленной. В новом Законе о финансовом мониторинге уже нет требования личного присутствия клиента в отделении или у сотрудника финорганизации. Это дает возможность использовать удаленные способы идентификации и верификации.
В частности, верификация в видеоформате с помощью привычных всем “Вайбера”, “Месенджера” или “Скайпа”. На небольших суммах кредита можно будет использовать голосовую идентификацию — созвон с клиентом по телефону. Это потребует инвестиций, но зато клиенты получат удобный формат для удаленной работы с финансовыми институтами.
Скорость и результативность может возрасти раз в двадцать. Ведь клиенту необязательно будет ходить в отделение или в филиал банка. Клиент, как и ранее, заполняет и отправляет нам данные и получает ответ за считанные минуты.
Как повысят требования к рекламе
Согласно новым требованиям, реклама финуслуг должна стать более понятной и прозрачной для клиента. Сейчас многие компании не выводят у себя на сайтах кредитных калькуляторов – опасаются, что это отпугивает клиента.
Кредитные калькуляторы станут обязательными
Национальный банк подготовил серьезные требования в этом направлении: кредитные калькуляторы на сайтах компаний, которые выдают кредиты, и на сайтах банков станут обязательными. Это даст клиенту возможность яснее понять, какой кредит он выбирает, какой процент нужно будет заплатить. Это также позволит клиентам выбирать между несколькими кредитными продуктами.
Ужесточится и требование к оформлению рекламы. Должен быть более четкий размер шрифтов, пропорции шрифтов и логотипов. В рекламе придется более детально раскрывать информацию о продуктах, которые предоставляют финансовые компании.
Таким образом, требования к небанковскому финансовому рынку будет похожими на нормы, по которым действуют банки. В то же время проект постановления еще не до конца выписан и подготовлен: его финальный вариант мы ожидаем на протяжении ближайшего месяца.
Александр Холод, директор ШвидкоГроші
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