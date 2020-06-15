В Нацбанке рассказали, повлияет ли снижение учетной ставки до рекордных 6% на удешевление кредитов

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На прошлой неделе Национальный банк снизил учетную ставку до 6%. Это, безусловно, повлияет на другие процентные ставки и кредитование, хоть и постепенно.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий в интервью НВ Бизнес.
“Мы смягчаем монетарную политику, потому что, с одной стороны, видим, что инфляция низкая, она не угрожает кошелькам граждан, а с другой стороны – коронакризис серьезно повредил многим секторам экономики, и бизнес нуждается в поддержке”, – сообщил Чурий.
Он объяснил, как экономика получит поддержку в виде дешевых кредитных ресурсов.
“Как работает этот механизм? Мы снижаем процентную ставку, то есть стоимость ресурсов для банков, банки, в свою очередь, сначала снижают ставки по депозитам, а затем и по кредитам. Вспомните, еще в прошлом году ставки по срочным гривневым депозитам превышали 15%, сейчас они стремятся к 10%. Со временем, вероятно, будут и меньше. Вслед за этим дешевеют и кредиты. Например, для бизнеса средние ставки по гривневым кредитам с начала года снизились более чем на 4 процентных пункта”, – заявил он.
Однако, по его словам, ставки для домохозяйств более инертны.
“Определенным образом процесс тормозится ситуацией с коронавирусом. Банки опасаются, что снижение ставок по депозитам во время кризиса повлечет отток вкладов. Для этого есть также препятствия ментального характера. Мы показываем рынку, что экономика готова к однознаковым процентным ставкам, но должно пройти время, пока к этой реальности привыкнут и банки, и граждане”, – пояснил замглавы НБУ.
Кроме того, ставки по кредитам и депозитам в розничном сегменте также имеют тенденцию к снижению.
“Национальный банк прилагает для этого много усилий. Мы достигли низкой инфляции, приучаем рынок к тому, что курсовые колебания — это нормально, а гривна может не только ослабляться, но и укрепляться. Все это усиливает доверие к национальной валюте, способствует снижению процентных ставок”, – добавил Олег Чурий.
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