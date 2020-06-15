В Нацбанке рассказали, повлияет ли снижение учетной ставки до рекордных 6% на удешевление кредитов

На прошлой неделе Национальный банк снизил учетную ставку до 6%. Это, безусловно, повлияет на другие процентные ставки и кредитование, хоть и постепенно.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий в интервью НВ Бизнес.

“Мы смягчаем монетарную политику, потому что, с одной стороны, видим, что инфляция низкая, она не угрожает кошелькам граждан, а с другой стороны – коронакризис серьезно повредил многим секторам экономики, и бизнес нуждается в поддержке”, – сообщил Чурий.

Он объяснил, как экономика получит поддержку в виде дешевых кредитных ресурсов.

“Как работает этот механизм? Мы снижаем процентную ставку, то есть стоимость ресурсов для банков, банки, в свою очередь, сначала снижают ставки по депозитам, а затем и по кредитам. Вспомните, еще в прошлом году ставки по срочным гривневым депозитам превышали 15%, сейчас они стремятся к 10%. Со временем, вероятно, будут и меньше. Вслед за этим дешевеют и кредиты. Например, для бизнеса средние ставки по гривневым кредитам с начала года снизились более чем на 4 процентных пункта”, – заявил он.

Однако, по его словам, ставки для домохозяйств более инертны.

“Определенным образом процесс тормозится ситуацией с коронавирусом. Банки опасаются, что снижение ставок по депозитам во время кризиса повлечет отток вкладов. Для этого есть также препятствия ментального характера. Мы показываем рынку, что экономика готова к однознаковым процентным ставкам, но должно пройти время, пока к этой реальности привыкнут и банки, и граждане”, – пояснил замглавы НБУ.

Кроме того, ставки по кредитам и депозитам в розничном сегменте также имеют тенденцию к снижению.

“Национальный банк прилагает для этого много усилий. Мы достигли низкой инфляции, приучаем рынок к тому, что курсовые колебания — это нормально, а гривна может не только ослабляться, но и укрепляться. Все это усиливает доверие к национальной валюте, способствует снижению процентных ставок”, – добавил Олег Чурий.

Справка Finance.ua:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года. Это – самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины.

Президент Владимир Зеленский обещает “дожать” банки для снижения ставок по кредитам в гривне до 5-6%.

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