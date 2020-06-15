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Южная Корея планирует ввести налог на криптовалюту

Южная Корея планирует ввести налог на криптовалюту

Министерство финансов Южной Кореи планирует ввести налог на транзакции с криптовалютою.
Об этом сообщает Yonhap.

«Южная Корея планирует ввести налог на криптовалюту», – говорится в сообщении.

По словам министра финансов страны Нам Ки Хонга, он обнародует больше деталей уже в следующем месяце.

Отмечается, что за последние несколько лет криптовалюты bitcoin и ethereum стали популярными в Южной Корее, особенно среди инвесторов, которые хотят заработать быстрые деньги.

Ранее в местном Минфине рассматривали возможность ввести налог в 20% на прибыль от транзакций с криптовалютою.

По материалам УКРИНФОРМ
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