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Сколько будет стоить год обучения в вузах (инфографика)

Сколько будет стоить год обучения в вузах (инфографика)

Министерство образования и науки Украины опубликовало информацию касательно минимальной стоимости обучения на контрактной основе в 160 заведениях высшего образования в нашей стране. Согласно данным ведомства, один год обучения обойдется от 6 до 47 тыс. гривень. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

В сообщении говорится, что минимальная цена обучения на платной основе не может быть меньше 60% от суммы финансирования, выделенной государством на одного студента, который учится на бюджетной основе в этом вузе. Так, бакалаврам придется заплатить в нынешнем году от 6 до 39 тыс. грн. При этом, в университетах и учреждениях профессионального предвысшего образования обучение обойдется максимум в 20 тыс. гривен. Самую большую сумму за год обучения придется выложить в 9 из почти 100 учебных заведениях.

В Министерстве образования заявляют, что минимальную стоимость обучения в вузах решили ввести из-за того, что стоимость обучения на контрактной основе зачастую не соответствует затратам вузов, что, в свою очередь, влияет на качество образования

Самым дорогим в нынешнем году станет образование в Киевском национальном университете культуры и искусств. Так, минимальная стоимость одного года обучения в этом заведении обойдется:

- 35 591 грн для младшего бакалавра;

-39 546 грн для бакалавра;

- 47 328 грн для магистра.

В Кабмине заявляют, что минимальная цена года обучения (индикативная себестоимость) учитывает доходы людей и не превышать размер 3 средних зарплат в области. Такие расчеты актуальны для 38 самых популярных специальностей в государственных и некоторых частных вузах. Среди таких специальностей называют: право, экономику, политологию, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, специальности отраслей информационных технологий и некоторые специальности сферы здравоохранения (стоматологию, фармацию, педиатрию и т.д.).

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