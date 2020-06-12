Межбанк: главным для участников было вовремя сориентироваться

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Среда продолжила тенденции этой недели на валютном рынке и снова оказалась весьма сложной для гривны.
Общие закономерности в поведении участников торгов последних дней сохранились:
1) рост предложения в первые несколько часов сессии приводит к проседанию курса;
2) затем выход на торги сидевших “в засаде” покупателей вздергивает котировки продавцов и спекулянтов;
3) выход на торги продавцов (госбанков) с продажей части валюты по максимально высокому курсу ближе к обеду или после него;
4) завершение сессии с уже почти застывшими уровнями котировок к концу дня.
В этом алгоритме торгов для всех участников рынка есть один главный момент – вовремя сориентироваться, когда заходить в рынок и определиться с пиковыми значениями по дню (для продавцов) и минимальными курсами, близкими ко “дну” (для покупателей).
Именно степень угадывания этого момента и влияет на конечный результат для участника межбанка за день и в конечном итоге успешность проведенных им операций.
А спекулянты в такой ситуации в основном зарабатывают в формате “в две стороны”, но вынуждены очень внимательно следить за поведением крупных игроков, способных разворачивать тренд в течение дня.
Ход торгов:
Предложение на первом этапе превышало спрос. И с утренних 26,78/26,81 доллар к 11 часам просел до 26,73/26,75 гривен. Но уже после 11:00 основная часть покупателей решила, что это “дно” по курсу в среду и вышла на рынок с главными объемами.
Это сыграло злую шутку с котировками – продавцы немедленно стали задирать котировки, а спекулянты им в этом активно помогали. Результат – 26,795/26,815 к 12:00 и 26,79/26,81 к обеду.
Теперь уже у продавцов возникло ощущение “пика” по дню и на торгах появился Укргазбанк с продажей валюты по 26,80 или даже выше. По предположениям участников торгов – это снова была валюта Нафтогаза. Продавал ее госбанк достаточно долго, что закрепило котировки 26,79/26,81 к 14:00 и 26,78/26,80 уже до завершения активной фазы сессии. К 16 часам курс на единичных сделках спекулянтов остановился на отметке 26,785/26,805 гривен за доллар и на этом уровне уже торги и завершились. НБУ сегодня на рынок не выходил.
Главные события 17 июня на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,79 / 26,80
евро – 30,09 / 30,11
российский рубль – 0,3845 / 0,3850
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1221 / 1,1223
Курсы валют на Межбанке
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