Смартфоны получат реальный оптический зум

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Камеры для смартфонов были одной из самых интересных и быстро развивающихся технологий в последние годы. Мы видели различные виды реализаций зума, которое всегда было слабым местом для этих крошечных камер. Хотя телеобъективы помогли, их оптимальные характеристики были видны только в определенных диапазонах, а не во всех. Новая разработка O-Film может изменить это.Шэньчжэньский производитель представил модуль перископической камеры с непрерывным увеличением, толщина которого составляет всего 5,9 мм. Это прорыв для фотосъемки на смартфонах, поскольку в современных реализациях используется телеобъектив, фокусное расстояние которого больше, чем у основной камеры.
Это означает, что они работают лучше всего при определенной части диапазона масштабирования (например, в 2 раза), а остальное достигается за счет гибридного программного обрезания. Перископические линзы подняли это на ступеньку выше, буквально сложив оптику на 90 градусов внутри корпуса телефона, чтобы иметь возможность вместить больше линз для достижения более высокого увеличения, например, 5x или выше.
Это было впервые у Huawei, а затем у Samsung и Xiaomi. Хотя это позволяет добиться лучших результатов в более высоких диапазонах, меньшие диапазоны увеличения должны быть достигнуты с помощью вторичного короткого телеобъектива или цифровой интерполяции.
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