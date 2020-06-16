0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Украинские архитекторы создали переносные хюге-пространства для удаленной работы (фото)

Украинские архитекторы создали переносные хюге-пространства для удаленной работы (фото)

Необычные небольшие и очень уютные домики создала команда украинских архитекторов Cosmos in. Это настоящий домашний офис для тех, кто работает удаленно.

Переносные хюге-пространства станут отличным решением для тех, кто из-за пандемии коронавируса вынужден работать удаленно, выехав за город. Их можно установить во дворе дома, на заднем дворе или на даче. Пространство не только создаст рабочую атмосферу, но и защитит от домашних, которые могут находиться дома вместе с вами.

«Более 29% людей во время карантина в Украине работают дистанционно, а это несколько миллионов человек. Для многих стало настоящим испытанием жить и одновременно работать в одном пространстве. Самое сложное – настроить рабочую атмосферу и устранить все раздражители.


Фото: @na-dvori.com

Особенно непросто пришлось семьям с детьми. Для того чтобы у людей была возможность сменить обстановку и создать рабочую атмосферу даже дома, команда архитекторов Cosmos in разработала переносные пространства, которые можно разместить где угодно: во дворе дома, на заднем дворе или на даче”, — рассказывают авторы проекта.

Размер домиков 3×4 метра. По словам авторов, даже после пандемии домик может пригодиться. Его можно использовать не только как рабочее помещение, но и как детскую комнату, кладовую, беседку или мастерскую. Они изготовлены на технологии prefab (prefabricated), то есть такие дома на 80% подготовлены на заводе, поэтому на их создание требуется вдвое меньше времени.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.