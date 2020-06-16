Украинские архитекторы создали переносные хюге-пространства для удаленной работы (фото)

Необычные небольшие и очень уютные домики создала команда украинских архитекторов Cosmos in. Это настоящий домашний офис для тех, кто работает удаленно.

Переносные хюге-пространства станут отличным решением для тех, кто из-за пандемии коронавируса вынужден работать удаленно, выехав за город. Их можно установить во дворе дома, на заднем дворе или на даче. Пространство не только создаст рабочую атмосферу, но и защитит от домашних, которые могут находиться дома вместе с вами.

«Более 29% людей во время карантина в Украине работают дистанционно, а это несколько миллионов человек. Для многих стало настоящим испытанием жить и одновременно работать в одном пространстве. Самое сложное – настроить рабочую атмосферу и устранить все раздражители.



Фото: @na-dvori.com

Особенно непросто пришлось семьям с детьми. Для того чтобы у людей была возможность сменить обстановку и создать рабочую атмосферу даже дома, команда архитекторов Cosmos in разработала переносные пространства, которые можно разместить где угодно: во дворе дома, на заднем дворе или на даче”, — рассказывают авторы проекта.

Размер домиков 3×4 метра. По словам авторов, даже после пандемии домик может пригодиться. Его можно использовать не только как рабочее помещение, но и как детскую комнату, кладовую, беседку или мастерскую. Они изготовлены на технологии prefab (prefabricated), то есть такие дома на 80% подготовлены на заводе, поэтому на их создание требуется вдвое меньше времени.