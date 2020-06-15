Сколько украинцы потратили на новые авто в мае (инфографика)

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В мае в Украине зарегистрировали около 5,9 тыс. новых автомобилей. Общая сумма расходов в прошлом месяце составила $180 млн без учета стоимости дополнительного оборудования.
Об этом сообщает RST.ua.
Больше всего автомобилей зарегистрировали в Киеве. Так, в столице на 2,2 тыс. новых машин потратили $75 млн.
Самой популярной маркой в Украине стала Toyota. Всего зарегистрировали 1 тыс. этих авто. Второе место заняло Renault – 850 регистраций. Замыкает тройку корейская марка Kia – 670 машин.
Среди моделей украинцы чаще всего покупали кроссовер Kia Sportage. Кроме него популярными были Toyota RAV4 и Renault Duster.
53% авто стоили в среднем $17-35 тыс. Стоимость 24% машин превышала $35 тыс. Треть всех авто оборудована дизельными двигателями.
Среди зарегистрированных авто было 18 Mercedes-Benz G-Class, два Porsche 911 и по одному Bentley Flying Spur и Bentley Continental GT.
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