Сколько украинцы потратили на новые авто в мае (инфографика)

В мае в Украине зарегистрировали около 5,9 тыс. новых автомобилей. Общая сумма расходов в прошлом месяце составила $180 млн без учета стоимости дополнительного оборудования.

Об этом сообщает RST.ua.

Больше всего автомобилей зарегистрировали в Киеве. Так, в столице на 2,2 тыс. новых машин потратили $75 млн.

Самой популярной маркой в Украине стала Toyota. Всего зарегистрировали 1 тыс. этих авто. Второе место заняло Renault – 850 регистраций. Замыкает тройку корейская марка Kia – 670 машин.

Среди моделей украинцы чаще всего покупали кроссовер Kia Sportage. Кроме него популярными были Toyota RAV4 и Renault Duster.

53% авто стоили в среднем $17-35 тыс. Стоимость 24% машин превышала $35 тыс. Треть всех авто оборудована дизельными двигателями.

Среди зарегистрированных авто было 18 Mercedes-Benz G-Class, два Porsche 911 и по одному Bentley Flying Spur и Bentley Continental GT.

Справка Finance.ua:

Десятка самых популярных авто в ЕС: Возглавляет список Volkswagen Golf. На этой модели остановили свой выбор 7810 покупателей, а сама тенденция продажи этого авто упала на 78%. На втором и третьем местах – Skoda Octavia (6529, -67%) и Renault Clio (6370, -79%).

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