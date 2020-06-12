Нацбанк предлагает новый индикатор стоимости межбанковских кредитов

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Национальный банк прекратит расчет Украинского индекса межбанковских ставок (Ukrainian index of interbank rates, UIIR) с 23 июня и заменит его новым индикатором стоимости ресурсов на межбанковском кредитном рынке – Украинским индексом межбанковских ставок овернайт (Ukrainian OverNight Index Average, UONIA). UONIA имеет несколько ключевых отличий от UIIR, прежде всего – более совершенную методику расчета.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
UONIA позволит объективнее определять рыночную стоимость гривневых ресурсов на межбанковском кредитном рынке, указывают в НБУ.
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