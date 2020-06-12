Нацбанк предлагает новый индикатор стоимости межбанковских кредитов

Национальный банк прекратит расчет Украинского индекса межбанковских ставок (Ukrainian index of interbank rates, UIIR) с 23 июня и заменит его новым индикатором стоимости ресурсов на межбанковском кредитном рынке – Украинским индексом межбанковских ставок овернайт (Ukrainian OverNight Index Average, UONIA). UONIA имеет несколько ключевых отличий от UIIR, прежде всего – более совершенную методику расчета.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новый индекс будет рассчитываться только на срок овернайт по кредитам и депозитам. По операциям своп в дальнейшем будет рассчитываться только справочное значение индекса на срок овернайт, однако, этот индикатор не будет иметь статуса главного ориентира денежного рынка Украины.

В расчет UONIA включено 10% сделок по предоставлению НБУ банкам кредитов на срок овернайт и 10% сделок по размещению НБУ среди банков депозитных сертификатов на срок овернайт.

Новый индекс имеет предохранитель от возможного манипулирования со стороны участников рынка. В частности, во время расчета индекса будет происходить агрегирование сделок между одними и теми же контрагентами в одну сделку через определение средневзвешенного значения процентной ставки по ним.

UONIA позволит объективнее определять рыночную стоимость гривневых ресурсов на межбанковском кредитном рынке, указывают в НБУ.

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