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Hilton сократит 22% штата по всему миру

Hilton сократит 22% штата по всему миру

Международная сеть отелей Hilton собирается сократить 2,1 тысячи корпоративных сотрудников.

Об этом сообщается на сайте компании.

Свое решение она объяснила необходимостью сокращать расходы, поскольку гостиничная индустрия сильно пострадала от последствий пандемии коронавируса.

Попавшие под сокращение сотрудники получат выходное пособие и помощь в дальнейшем трудоустройстве. Они также в ускоренном порядке могут быть опять приняты на работу в Hilton после восстановления туризма.

Для других сотрудников руководство Hilton продлевает объявленные ранее отпуска, сокращенные рабочие часы и сокращение заработной платы еще на три месяца.

Генеральный директор гостиничной сети Кристофер Нассетта отметил, что за 101-летнюю историю Hilton отрасль не сталкивалась с подобным кризисом, который привел к тому, что путешествия практически прекратились.

В конце 2019 года общее количество сотрудников гостиничной сети составляло 173 тысячи человек. Сейчас персонал Hilton насчитывает 9,6 тыс. человек по всему миру.

Ранее Marriott и Hyatt Hotels также сообщали об увольнении тысяч своих сотрудников по всему миру в связи с сокращением количества заказов.

Справка Finance.ua:

  • Hilton Hotels & Resorts — международная сеть отелей и курортов, принадлежащая корпорации Hilton Worldwide.
  • Hilton Hotels & Resorts является флагманским брендом Hilton и одной из крупнейших гостиничных сетей в мире.
  • Компания ориентируется на деловых и рекреационных туристов, поэтому имеет гостиницы в центрах крупных городов, рядом с аэропортами, конференц-центрами, а также в популярных местах для отпуска по всему миру.
По материалам Економічна Правда
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