Повышать прожиточный минимум планируют в два этапа, - Арахамия

В Украине планируют повысить прожиточный минимум. Процесс повышения будет проходить в несколько этапов.

Об этом заявил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

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По словам нардепа, повышать прожиточный минимум планируют в два этапа, поскольку быстро это сделать невозможно.

Насколько мне известно, там в два этапа будет повышено. Почему быстро это нельзя сделать, потому что там есть цепная реакция. К этому привязаны штрафы, и зарплаты судей в том числе. Поэтому все это нужно комплексно учесть”, – пояснил он.

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что в Украине планируют повысить прожиточный минимум. Также она прогнозировала увеличение минимальной заработной платы.

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