Сервис доставки Raketa начал работу в еще одном городе Украины

Украинский сервис доставки Raketa пришел в Николаев.

Об этом свидетельствует информация на FACEBOOK-странице компании.

С 17 июня в Николаеве можно воспользоваться услугами курьеров Raketa для доставки блюд из кафе и ресторанов города.

Стоимость. В течение первого месяца работы услуги Raketa будут полностью бесплатными. Оплачивать нужно будет только стоимость блюд, которая соответствует ценам в меню заведения. Ограничений по стоимости заказа нет.

Как воспользоваться:

надо установить на Android или iOS приложение Raketa;

на первый заказ от 300 грн при оплате картой действует скидка 70 грн с промокодом RAKETAINNK .

Более 30 заведений Николаева уже подключились к сервису доставки, и заказы с них будут доставляться в радиусе 3,5 км менее чем за 60 минут.

Справка Finance.ua:

Николаев – 13-й город, в котором доступна доставка Raketa.

В 2018 году сервис начал работу в Днепре, в 2019 – в Киеве и Львове.