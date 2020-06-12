Сервис доставки Raketa начал работу в еще одном городе Украины

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Украинский сервис доставки Raketa пришел в Николаев.
Об этом свидетельствует информация на FACEBOOK-странице компании.
С 17 июня в Николаеве можно воспользоваться услугами курьеров Raketa для доставки блюд из кафе и ресторанов города.
Стоимость. В течение первого месяца работы услуги Raketa будут полностью бесплатными. Оплачивать нужно будет только стоимость блюд, которая соответствует ценам в меню заведения. Ограничений по стоимости заказа нет.
Как воспользоваться:
Более 30 заведений Николаева уже подключились к сервису доставки, и заказы с них будут доставляться в радиусе 3,5 км менее чем за 60 минут.
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