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Сервис доставки Raketa начал работу в еще одном городе Украины

Сервис доставки Raketa начал работу в еще одном городе Украины

Украинский сервис доставки Raketa пришел в Николаев.

Об этом свидетельствует информация на FACEBOOK-странице компании.

С 17 июня в Николаеве можно воспользоваться услугами курьеров Raketa для доставки блюд из кафе и ресторанов города.

Стоимость. В течение первого месяца работы услуги Raketa будут полностью бесплатными. Оплачивать нужно будет только стоимость блюд, которая соответствует ценам в меню заведения. Ограничений по стоимости заказа нет.

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Как воспользоваться:

  • надо установить на Android или iOS приложение Raketa;

  • на первый заказ от 300 грн при оплате картой действует скидка 70 грн с промокодом RAKETAINNK.

Более 30 заведений Николаева уже подключились к сервису доставки, и заказы с них будут доставляться в радиусе 3,5 км менее чем за 60 минут.

Справка Finance.ua:

  • Николаев – 13-й город, в котором доступна доставка Raketa.
  • В 2018 году сервис начал работу в Днепре, в 2019 – в Киеве и Львове.
  • В 2020 году Raketa запустилась в Харькове, Одессе, Виннице, Вишневом, Павлограде, Запорожье, Полтаве, Ивано-Франковске и Кривом Роге.
По материалам Finance.UA
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