Штраф за отсутствие автостраховки

Согласно действующему украинскому законодательству, для пользования транспортным средством каждый владелец автомобиля должен оформить страховой полис ОСАГО – страховку гражданской ответственности.

За просроченную или отсутствующую страховку водителей ждет санкция в виде штрафа.

Штраф за езду без страховки. Согласно законодательству, размер штрафа за езду без страхового полиса автогражданки составляет 425 гривен.

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Штраф за отсутствие страховки при ДТП: Если у водителя отсутствует полис автоцивилки, не оформлен, просрочен, не предъявил представителю Национальной полиции, и он становится виновником дорожно-транспортного происшествия, штраф за отсутствие ОСАГО составит 425 гривен. Дополнительные штрафы (за нарушение ПДД и др.) начисляются отдельно.

Ранее Finance.ua писал, что за сокрытие номерного знака автомобиля для препятствия автоматической фиксации нарушений скорости может быть изъято транспортное средство.

Справка Finance.ua:

В Украине увеличили налог при продаже авто: Изменен порядок налогообложения доходов от продажи или обмена движимого имущества (транспортных средств).