Камеры "поймали" авто, превысившее скорость 12 раз за день (фото)

В субботу, 13 июня, камеры автоматической фиксации “поймали” автомобиль, который превысил скорость 12 раз за сутки.

Об этом патрульная полиция Украины сообщила на своей странице в Facebook.

“Рекордное количество раз нарушал автомобиль Toyota RAV 4 с номерным знаком АА339***. Он нарушал скоростной режим аж 12 раз”, – говорится в сообщении.

В общем 13 июня камеры зафиксировали 45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/час.

Самой высокой скорость была у автомобиля Mercedes S63 – 217 км/час., а также Audi Q7 – 206 км/час.



Справка Finance.ua:

За сокрытие номерного знака автомобиля для препятствия автоматической фиксации нарушений скорости может быть изъято транспортное средство.

С 1 июня 2020 года за превышение скорости более чем на 20 км/ч установленных ограничений штраф составляет 255 грн, а при превышении более чем на 50 км/ч – 510 грн.

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