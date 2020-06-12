Как погасить долг по исполнительному производству: разъяснение Минюста

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Министерство юстиции Украины на своем Telegram-канале опубликовало разъяснение по погашению долга по исполнительному производству.
Первым делом нужно узнать, открыто ли исполнительное производство в отношении вас как должника.
Это можно сделать с помощью:
Эти сервисы помогут установить, в каком отделе ГИС находится исполнительное производство, его номер и другую информацию исполнительного производства.
Как можно оплатить долг:
Как оплатить долг онлайн:
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