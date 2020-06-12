Как погасить долг по исполнительному производству: разъяснение Минюста

Министерство юстиции Украины на своем Telegram-канале опубликовало разъяснение по погашению долга по исполнительному производству.

Первым делом нужно узнать, открыто ли исполнительное производство в отношении вас как должника.

Это можно сделать с помощью:

Эти сервисы помогут установить, в каком отделе ГИС находится исполнительное производство, его номер и другую информацию исполнительного производства.

Как можно оплатить долг:

в любом отделении банковского учреждения, Укрпочты, рассчитавшись карточкой в терминале на реквизиты органа ГИС ;

реквизиты соответствующего отдела ГИС можно узнать непосредственно у государственного исполнителя, у которого на исполнении находится исполнительное производство, или по этой ссылке;

обратившись в Центр исполнения решений, который находится по адресу: г. Киев, ул. Константина Заслонова, 16.

Как оплатить долг онлайн:

по этой ссылке (при условии, что у вас есть постановление об открытии исполнительного производства), постановление содержит идентификатор доступа в правом нижнем углу текста или через QR-код, который находится в левом верхнем углу постановления;

через вебпортал «он-лайн Дом юстиции» разделе “Услуги / исполнительные производства”.

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