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Как погасить долг по исполнительному производству: разъяснение Минюста

Как погасить долг по исполнительному производству: разъяснение Минюста

Министерство юстиции Украины на своем Telegram-канале опубликовало разъяснение по погашению долга по исполнительному производству.

Первым делом нужно узнать, открыто ли исполнительное производство в отношении вас как должника.

Это можно сделать с помощью:

Эти сервисы помогут установить, в каком отделе ГИС находится исполнительное производство, его номер и другую информацию исполнительного производства.

Как можно оплатить долг:

  • в любом отделении банковского учреждения, Укрпочты, рассчитавшись карточкой в терминале на реквизиты органа ГИС;
  • реквизиты соответствующего отдела ГИС можно узнать непосредственно у государственного исполнителя, у которого на исполнении находится исполнительное производство, или по этой ссылке;
  • обратившись в Центр исполнения решений, который находится по адресу: г. Киев, ул. Константина Заслонова, 16.

Как оплатить долг онлайн:

  • по этой ссылке (при условии, что у вас есть постановление об открытии исполнительного производства), постановление содержит идентификатор доступа в правом нижнем углу текста или через QR-код, который находится в левом верхнем углу постановления;

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По материалам Finance.UA
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